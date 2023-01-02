Катки в ЦПКиО и «Раздолье» закрыли из-за потепления в Волгограде

Лед на двух искусственных катках Волгограда не выдержал потепления. Фото: Администрация ЦПКиО.

Новогодние каникулы в Волгограде и области начались с совсем не зимней погоды. В областном центре настолько тепло, что катки в ЦПКиО и в парке «Раздолье» были вынуждены закрыться. Холодильные установки не могут поддерживать лед в нужном состоянии после дождей при температуре +8-10 градусов. Как рассказали volgograd.kp.ru в администрации парков, катках проводятся восстановительные работы в связи с погодными условиями, которые лишают возможности полноценно насладиться новогодними праздниками.

Пока неизвестно, когда оба катка вновь заработают. Об этом будет сообщено дополнительно.

При этом на катке «Лагуна» в ЦПКиО была запланирована праздничная программа со 2 по 9 января. Мероприятия будут проходить только тогда, когда специалисты восстановят лед.

У главной елки Волгограда все запланированные детские мероприятия пройдут по расписанию.

Отметим, в Волгоградской области 2 января по-настоящему весенняя погода. Хоть и дует сильный ветер, днем в понедельник по области воздух прогреется до +10 градусов, в Волгограде будет +9.

В новогоднюю ночь около 4700 волгоградцев встретили 2023 год в Центральном парке культуры и отдыха.