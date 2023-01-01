4700 волгоградцев пришли на главную елку в ЦПКиО в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба ЦПКиО.

В новогоднюю ночь 2023 года Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде, где проходила главная городская елка, посетили около 4700 жителей. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, снега не было, но для гостей праздника зажглись 66 фонтанов бенгальских огней, которые освещали все вокруг и создавали приятную атмосферу праздника.

Волгоградцы весело провели время: катались на тюбингах и катке «Лагуна». Также для гостей подготовили насыщенную праздничную программу. Горожан развлекали конкурсами и призами, поднимали настроение музыкой и танцами.

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