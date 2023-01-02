В Волгоградской области 2 января будет +10 градусов со штормовым ветром

В Волгограде новогодние праздники проходят без снега Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области с нового года установилась весенняя погода с потеплением. 2 января температура воздуха повысится до +10 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в понедельник днем в Волгограде и по области будет переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется сильный западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 17-22 м/с, об этом предупредили в ГУ МЧС по региону. По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как штормовой.

Температура воздуха по области днем 2 января составит +5…+10º, в Волгограде потеплеет до +7...+9º.