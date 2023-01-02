Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 6:21

В Волгоградской области 2 января будет +10 градусов со штормовым ветром

Днем синоптики осадков не обещают
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде новогодние праздники проходят без снега

В Волгограде новогодние праздники проходят без снега

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области с нового года установилась весенняя погода с потеплением. 2 января температура воздуха повысится до +10 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в понедельник днем в Волгограде и по области будет переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется сильный западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 17-22 м/с, об этом предупредили в ГУ МЧС по региону. По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как штормовой.

Температура воздуха по области днем 2 января составит +5…+10º, в Волгограде потеплеет до +7...+9º.