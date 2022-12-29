«Молила бога подарить ей ребенка»: в Волгограде похоронили задушенную таксистом беременную женщину

Сегодня в городе-герое проводили в последний путь Ирину Богатыреву. Фото: подруга убитой Наталья.

29 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда простились с 35-летней Ириной Богатыревой, которую задушил 40-летний таксист. Убитые горем родные до сих пор не могут поверить, что Ирины, которая была на пятом месяце беременности, больше нет.

- Очень тяжело, - признался гражданский супруг Николай. Влюбленные ждали первенца, очень мечтали о детях и большой крепкой семье. – Похороны прошли на Верхнезареченском кладбище. Проститься с Ирочкой приехали родные и друзья, все, кто ее знал.

Мужчина не скрывает эмоций – он переживает огромную боль и надеется, что убийцу накажут.

- Он мог бы связаться с родителями через адвоката, попросить прощения! Но нет. Сначала дал признательные показания, показал, где спрятал тело, а потом решил, что сможет избежать ответственности. Получается, он совсем не раскаивается в том, что убил Ирину! – говорит Николай. – Сегодня на кладбище ее маму еле откачали врачи, ей было невыносимо хоронить любимую дочь.

К слову, ранее Журавко уже был судим по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». При этом в прошлый раз умысел он свой не довел до конца и был наказан за покушение на сексуальные домогательства. Похоже, он и правда не раскаивается – мужчина просился из СИЗО к жене и двум детям, под домашний арест. Но его не выпустили.

- Ирина была очень добрым и отзывчивый человеком, любила жизнь, людей и животных. Всегда помогала в трудную минуту всем, кто в этом нуждался. Была очень аккуратной, любила чистоту. Вот такой роковой день получился, пошла на день рождение к знакомой, а закончилось вот таким ужасом. В ту ночь первое такси уехало, а второе оказалось последнее в её жизни, - рассказала лучшая подруга погибшей Наталья. - Она очень ждала своего малыша и безмерно радовалась, что забеременела. Мы с ней ездили в храмы где она просила о Божьей милости подарить ей ребеночка. Но, видно, не судьба.

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