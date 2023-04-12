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Общество12 апреля 2023 14:46

В Волгоградской области собачников обязали надевать на своих питомцев намордники

В регионе ужесточили правила выгула домашних собак
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцы должны выгуливать своих собак выше 25 сантиметров в намордниках

Волгоградцы должны выгуливать своих собак выше 25 сантиметров в намордниках

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области внесли правки в правила содержания домашних животных. Постановлением губернатора были ужесточены требования для собачников.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное постановление, домашних питомцев запрещено содержать в помещениях общего пользования многоквартирных домов и общежитий, на территориях общего пользования. Домашних собак нельзя выгуливать на детских и спортивных площадках, исключение - для собак-поводырей, а также оставлять без присмотра на улице и в подъездах домов. Выгуливать разрешается только в намордниках и на поводке, как и находиться с ними в лифтах, исключение сделано для четвероногих ростом в холке до 25 сантиметров, таким собачкам намордник можно не надевать.

Еще в числе запретов – выгул собак, которые являются потенциально опасными и имеют рост в холке выше 65 сантиметров, волгоградцами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения, а также несовершеннолетними.

Постановление было опубликовано 10 апреля 2023 года. Оно вступит в силу через 30 дней.

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