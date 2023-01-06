Морозы до 22 градусов задержатся в Волгоградской области

Теплая одежда и движение спасут от переохлаждения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После плюсовой температуры и дождя в ночь на Рождество, 7 января 2023 года, в Волгоградской области начнется метель, пойдет снег и ударит мороз до минус 22 градусов, в Волгограде температура упадет до минус 14. Такая морозная и ветреная погода задержится в Волгограде и области минимум на три дня, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Ночью и утром в Рождество, 7 января 2023 года, в отдельных районах Волгоградской области ожидается сильный снег и метель. Мести и засыпать будет все территории, в том числе Волгоград. День уже пройдет преимущественно без осадков. Зато порывы северного штормового ветра будут достигать скорости 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до минус 17-22 градусов по области, по южным районам подморозит до минус 10-15, в Волгограде будет 12-14 градусов мороза. Днем будет тоже холодно – минус 10-15.

Такая же погода сохранится в регионе и Волгограде 8 и 9 января 2023 года. Правда, снега уже не ожидается. Ночью температура будет держаться возле отметок минус 17-22 по области, в Волгограде – 18-20 градусов мороза. Днем по области минус 10-15, в областном центре – минус 12-14 градусов.

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за надвигающихся на Волгоградскую область аномальных морозов.

Чтобы не замерзнуть, медики советуют надевать несколько слоев свободной одежды, шерстяные носки и теплую свободную обувь. Сережки и кольца в мороз лучше не носить. На улице – двигайтесь, не стойте на месте. От алкоголя лучше отказаться, он может обмануть своим «теплом», и вы не заметите начинающегося обморожения. Курить на улице в мороз тоже весьма опасно – это провоцирует спазмы сосудов.

Власти Волгограда обещают, что в своих квартирах горожане тоже не замерзнут. Котельные добавят жара.