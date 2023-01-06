МЧС предупредило волгоградцев об аномальных морозах

Снег, мороз и сильный ветер идут в Волгоград. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за надвигающихся на Волгоградскую область аномальных морозов. По данным Волгоградского ЦГМС с 7 по 11 января 2023 года в Волгограде и районах области ожидается аномально-холодная погода: ночью до 17-22 градусов мороза, местами до минус 27, днем – минус 12-17 градусов, что ниже нормы на 10-15 градусов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МЧС по региону.

Спасатели предупреждают, что в связи с резким понижением температуры могут возникать техногенные пожары, поэтому следует с особой осторожностью обращаться с электробытовыми приборами, газовым оборудованием, избегать использования самодельных нагревательных устройств и не забывать о пожарной безопасности. Также высока вероятность коммунальных аварий.

Детям и пожилым нужно избегать переохлаждения. В зоне риска также пьяные и те, кто переутомлен и испытывает слабость. Помните, отправляясь надолго на улицу, нужно как следует поесть.