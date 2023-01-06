В Волгограде в ночь на 7 января прибавят отопление

Мороз ударит резко после дождя. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в ночь на 7 января ударит мороз. Температура на Рождество резко упадет до минус 15-17 градусов. Чтобы горожане не замерзли в своих домах, городские службы готовы к поэтапному повышению температуры теплоносителя в сети в ночь с 6 на 7 января 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Коммунальные службы переводят городскую систему теплоснабжения на соответствующий технологический режим работы, - рассказали в администрации Волгограда.

Так что температуру воды в батареях системы отопления обещают повышать постепенно и с учетом температуры «за бортом» в режиме реального времени. Все манипуляции во избежание ЧС будут проводить под постоянным контролем диспетчерских служб.

Напомним, после плюсовой температуры и дождя 6 января в ночь на Рождество в Волгограде резко похолодает. Крепкие морозы со штормовым ветром, снегопадом и метелью задержатся в городе минимум на два дня.