Что изменилось для волгоградцев с января 2023 года: плата за проезд, детский сад и капремонт, пенсии и зарплаты

2023-й принесет множество перемен. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По традиции с Нового года в Волгограде многое меняется, и большинство новшеств ударит по кошельку. С января 2023 года в Волгоградской области увеличили родительскую плату за детский сад, минимальный взнос на капитальный ремонт. Тарифы ЖКХ на этот раз выросли с 1 декабря, их жители региона уже могут лицезреть в платежках, которые приходят в почтовые ящики. Подорожал проезд в общественном транспорте. Подрос МРОТ и прожиточный минимум, чиновников и депутатов ждет увеличение зарплат, пенсионерам обещают прибавку к пенсии. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, какие изменения ждут жителей Волгоградской области.

Проезд в общественном транспорте в Волгограде подорожал на 5-7%

Для тех волгоградцев, кто уже пользовался в 2023 году трамваем, троллейбусом, автобусом или электричкой, не новость и повышение платы за проезд. В зависимости от способа оплаты с 1 января 2023 года жители Волгограда платят за каждую поездку в общественном транспорте на 1-2 рубля больше (подробности).

За шесть лет плата за проезд выросла вдвое. В последний раз плату за проезд в Волгограде поднимали с 1 января 2022 года. Выросла стоимость билета сразу на 3 рубля при оплате по карте «Волна» и на 5 рублей за наличку. Подорожание не коснулось только тех, кто платит «Волной» за поездку на скоростном трамвае. Все виды транспорта обходились в 23 рубля, по банковской карте – в 28 рублей, наличными – 30.

До этого плату за проезд не поднимали три года. С января 2019 года проезд за наличные стоил 25 рублей, с транспортной картой - 23 рубля на скоростном трамвае, 20 рублей во всех остальных видах транспорта.

С 1 января 2017 года в Волгограде билет на трамвай, троллейбус и автобусе обходился в 20 рублей вместо прежних 15. А за поездку в скоростном трамвае платили 25 целковых. Тогда в городе впервые появилась транспортная карта «Волна». С ней проезд стал обходиться на 2 рубля дешевле.

Плата за капремонт в Волгоградской области выросла на 6,9%

Тарифы на коммунальные услуги сферы ЖКХ с 1 января 2023 года в Волгограде и области увеличивать не будут. Они уже подросли с 1 декабря 2022. За холодную и горячую воду, обращение с ТКО, тепло, водоотведение и электроэнергию будем платить на 9% больше, за газ – на 8,2-8,5% (подробности).

Плюс к этому с 1 января 2023 года в Волгоградской области вырастет плата за капремонт. Минимальный взнос составит 8,02 рубля с квадратного метра вместо 7,50. Повысили тариф на 6,9%.

Для владельцев «однушки» ежемесячная плата подрастет примерно на 15 - 20 рублей, собственникам трехкомнатной квартиры придется выкладывать на 30 - 50 рублей больше.

С начала действия программы капитального ремонта в Волгоградской области в октябре 2014-го минимальный взнос вырос на 2,94 рубля с «квадрата» или на 58,5%.

Плата за детсад в Волгоградской области выросла на 6%

С 1 января 2023 года мамы и папы малышей в Волгограде будут платить за детский сад на 207 рублей больше. Повысили максимальный размер родительской платы в регионе на 6%. Суммы отличаются в зависимости от длительности пребывания ребенка в садике и муниципалитета.

ЧТО ЕЩЕ ПОДОРОЖАЕТ

По традиции с 1 января 2023 года повысятся цены на алкоголь и сигареты. Это связано с повышением акцизов, а также минимальных отпускных, оптовых и розничных цен.

На 8% вырастут зарплаты волгоградских чиновников и депутатов

Оклады депутатов и чиновников Волгоградской области проиндексируют на 8% с 1 января 2023 года. Прибавку к зарплате также получат сотрудники КСП, избиркома, региональные омбудсмены, сотрудники облдумы, которые не являются госслужащими.

Также на 8% вырастут должностные оклады и прочие выплаты и у сотрудников подведомственных госучреждений Волгоградской области. Такие же новогодние бонусы рекомендовали установить и в муниципалитетах. Поднимут зарплату и помощникам депутатов Волгоградской городской думы. Всего в регионе на депутатов и чиновников в 2023 году в регионе потратят почти 3,7 миллиарда рублей.

Вырастут пенсии, прожиточный минимум и МРОТ, полицейским и медикам ввели надбавки

Есть и позитивные новости для самых социально незащищенных волгоградцев. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда или МРОТ в Волгоградской области для участников регионального соглашения вырастет до 17 518,8 рубля, в остальных случаях - до 16 242 рублей.

Прожиточный минимум в Волгограде и области на 2023 год установили на уровне 12 363 рубля, для трудоспособного населения - 13 476 рублей, для пенсионеров - 10 660 рублей, для детей - 12 307 рублей. От этой суммы зависят соцвыплаты и пособия.

Также с 1 января 2023 года проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров. Они увеличатся на 4,8%. Сумма пусть и небольшая – около тысячи рублей, но на несколько килограммов мяса ее хватит. Если, конечно, не придется отдать эту прибавку за подорожавшую коммуналку.

Кроме того, с 1 января 2023 года получат прибавку к зарплате медики первичного звена и скорой помощи. Врачам первичного звена будут доплачивать по 14,5 тысячи, среднему медперсоналу – по 6,5 тысячи. На 11,5 тысячи рублей вырастет зарплата у врачей скорой, у фельдшеров и медсестер – на 7 тысяч, у младшего медперсонала – на 4 тысячи, у принимающих вызовы фельдшеров – на 4,5 тысячи рублей. Среднему медперсоналу ЦРБ установили надбавку в 8 тысяч в месяц, врачам – по 18,5 тысячи.

Кроме того, в Волгоградской области участковым и сотрудникам ППС будут доплачивать по 10 тысяч рублей в месяц.