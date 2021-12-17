В Волгограде проезд в транспорте подорожает на 3-5 рублей с 1 января 2022 года

Проезд традиционно повышают к Новому году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Неприятный подарок, впрочем, уже не в первый раз, готовят к Новому году народу его избранники. В Волгограде планируют повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте. Если депутаты проголосуют «за», уже с 1 января 2022 года волгоградцы будут платить за проезд больше на 3 рубля (у кого есть карта) или на 5 рублей (те, кто покупает билет за наличку). Подорожание не коснется только тех, кто платит "Волной" за поездку на скоростном трамвае.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе гордумы, проект изменения тарифов предполагает, что по карте «Волна» теперь проезд будет одинаковый на всех видах транспорта. Раньше на автобусах, троллейбусах и обычных трамваях проезд был дешевле на 3 рубля, чем на метротраме. Теперь по транспортной карте на любом виде транспорта вы заплатите по 23 рубля.

С тех, кто оплачивает проезд банковской картой, будут списывать 28 рублей за одну поездку. Дороже всего будет расплачиваться наличкой – вы отдадите 30 рублей за билет.

Ожидается, что решение депутаты примут на следующей неделе – как раз для поддержания новогоднего настроения.

Напомним, что на сегодняшний день стоимость проезда в городском общественном транспорте стоит в случае оплаты наличкой или банковской картой - 25 рублей на всех видах транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, скоростной трамвай). С транспортной картой волгоградцы платят 23 рубля на скоростном трамвае, 20 рублей во всех остальных видах транспорта (трамвай, троллейбус, автобус). Пересадочный тариф – 30 рублей на всех видах транспорта. В течение 1 часа количество пересадок не ограничено.

В гордуме объясняют необходимость повышения стоимости проезда тем, что за 3 года, пока цена билета оставалась неизменной, цены на потребительские услуги выросли на 14,9 процента, а стоимость топлива, на котором ездят газомоторные автобусы, увеличилась на 22,05%. Дорожают и энергоресурсы.

Кроме того, заметна разница между оплатой транспортной картой и наличкой – 7 рублей. Этим депутаты хотят побудить волгогрдцев покупать карты «Волна».

Транспортная карта «Волна» появилась в 2017 году. Поездка на скоростном трамвае стала стоить 23 рубля, во всех остальных видах транспорта – 18 рублей. 21 декабря 2018 волгоградские депутаты сделали новогодний подарок горожанам и приняли решение повысить стоимость проезда с 1 января 2019 года. Тогда тариф с транспортной картой на СТ остался прежним – 23 рубля, на всех остальных видах транспорта подорожал до 20 рублей. Поездка без карты стала стоить 25 рублей.