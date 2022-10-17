Капремонт будет обходиться дороже. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 1 января 2023 года в Волгоградской области минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах вырастет на 6,93%. За каждый квадратный метр площади квартиры или нежилого помещения волгоградцы будут платить за капремонт на 52 копейки больше – по 8,02 рубля, соответствующее постановление опубликовала администрация региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Напомним, программа капремонта в регионе заработала с октября 2014 года и рассчитана на 30 лет. В первые годы жители региона платили взнос по 5,06 рубля за квадратный метр. В 2016 году тариф повысили до 5,90. В 2019-м плата выросла до 6 рублей 13 копеек. С тех пор из-за роста цен на строительные материалы повышение тарифа происходит ежегодно с 1 января.

В 2021 году жители Волгограда и области платили по 7 рублей и 1 копейке с квадратного метра. Минимальный взнос на капремонт в 2022 году составляет 7,5 рубля. В 2023 году владельцы стандартной двухкомнатной квартиры на 45 квадратных метров будут отдавать в фонд капитального ремонта на 23 рубля 40 копеек больше.