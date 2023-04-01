Волгоградцы вспоминают актера Петра Зайченко в день 80-летнего юбилея

Петр Зайченко с одной из многочисленных наград. 2014 год. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 апреля 2023 года вспоминают знаменитого земляка - заслуженного артиста России Петра Зайченко, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. На Димитриевском кладбище в день рождения актера торжественно открыли памятник, на котором он запечатлен с женой. Миллионам зрителей Зайченко запомнился своими ролями в почти шестидесяти фильмах. Сайт volgograd.kp.ru предлагает вспомнить Петровича таким, каким помнят его волгоградцы - человека талантливого, простого, душевного.

- Мы, палласовцы, помним его простым, веселым, совсем не «звездным», человеком. Он не единожды приезжал к нам на свою историческую родину с антрепризами, встречался со школьниками и молодежью, - вспоминает глава Палласовского района Вячеслав Толмачев.

Петр Зайченко в детстве с сестрой Людмилой и в 9-м классе. Из семейного архива. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не менее теплые воспоминания хранят друзья.

- Он был очень простым человеком. Мы часто встречались, балагурили... Много говорили за жизнь. Любил он рассказывать, как с Шукшиным встретился. Василий Макарович его благословил, - вспоминает заслуженный художник России Анатолий Михайлов.

День рождения в 2010 и 2015 годах Зайченко встречал в больнице. На фото с друзьями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Свой день рождения Петр Зайченко частенько встречал в Волгограде за НЭТом - у памятника Гоголю. Писатель и актер появились на свет 1 апреля. Вот и приходил актер «выпить за наш с ним день рождения».

1 апреля 2009 года в день рождения Гоголя и Зайченко вышла премьера фильма "Тарас Бульба" с нашим земляком в роли Метелицы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацком Сталинградской области. Учился в Саратовском театральном училище вместе с Олегом Янковским. Какое-то время играл в драмтеатре Волгограда, в филармонии и Казачьем театре. Дебютировал в кино в уже солидном возрасте как Иван Пухов в «Параде планет» в 1984-м. Сам актер говорил: «В кино я попал благодаря знакомству с Василием Шукшиным». После Зайченко сыграл еще в десятках картин.

Кадр фильма Тарас Бульба.

Петр Зайченко в футболке с постером одного из своих фильмов. 2007 год. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За фильм «Крапачук» Зайченко получил приз «За лучшую мужскую роль» на Международном кинофестивале в Испании. Европейский постер фильма. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 1998 году Зайченко присвоили звание заслуженного артиста России. За роль старика-старовера Ивана в фильме «Сибирь. Монамур» волгоградец получил сразу семь личных призов. Дались они ему нелегко.

- Все эти кубки за таежные страдания заработал, за «Сибирь. Монамур», - показывал «КП-Волгоград» актер. - И напасть на ногу - там же. Мост хлипкий попался, свалился в воду ледяную. Потом в Волгограде операцию сделали - да, похоже, неудачно.

Зайченко в свой день рождения 1 апреля 2008 года. Фото: Алена КУЗЬМИНА

Зайченко в свой день рождения 1 апреля 2008 года. Фото: Алена КУЗЬМИНА

Среди последних ролей - Прохор Думинич в сериале «Марьина роща» и митрополит Московский в сериале «Софья Палеолог».

Зайченко не стало 21 марта 2019 года. До 76-го дня рождения он не дожил всего несколько дней. По словам друзей, после смерти супруги он совсем потерял интерес к жизни. Они были вместе более полувека. Но за все эти годы жена лишь раз была на съемках.

- В «Такси-блюзе» есть сцена, где мой таксист Шлыков с молодежью у трамвайных путей дерется, - вспоминал Зайченко. - Лунгин почему-то решил Леру посадить в трамвай, который мимо нашей драки проезжает, чтобы камера увидела ее лицо за стеклом...

В Волгограде 2 апреля 2023 года пройдет вечер памяти Петра Зайченко в Горьковке.

Многие помнят Зайченко и таким. Апрель 2010 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Петр Зайченко с одной из своих наград. Март 2011 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Петр Зайченко. Декабрь 2011 года. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЛУЧШИЕ РОЛИ ПЕТРА ЗАЙЧЕНКО

«Парад планет», 1984, Иван Пухов

«Такси-блюз», 1990, Шлыков

«Мусульманин», 1995, Павел Петрович

«Тарас Бульба», 2009, Метелица

«Дом», 2011, Алексей Иванович Шаманов

«Сибирь. Монамур», 2011, дед Иван

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