Мама зверски зарезанного в Волгограде азербайджанского студента ищет убийцу своего сына

Васильев убил юношу два года назад. Ему дали 19 лет колонии строгого режима.

7 декабря в анонимных телеграм-каналах стала распространяться информация о возможности смерти 24-летнего Виталия Васильева, зверски убившего 17-летнего студента из Азербайджана Тимура Гаврилова. В октябре этого года осужденного перевели в колонию Ростовской области.

«КП-Волгоград» пообщалась с мамой погибшего юноши Ириной Гавриловой. Утром 8 декабря женщина пошла на могилу Тимура. Она каждый день оплакивает сына и до сих пор не может смириться с тем, что в ночь на 13 июня Виталий из-за «цвета кожи» нанес молодому медику более 20 ударов ножом на улице Рабоче-Крестьянской – почти в центре города-героя.

- Я пока ничего не знаю о судьбе убийцы моего сына. Говорят, он погиб, но никто эту информацию мне не подтверждает и не опровергает, - рассказала Ирина.

Убитая горем мать похоронила единственного ребенка два года назад и по сей день считает, что Васильеву дали мало – 19 лет колонии строгого режима. Женщина пыталась ужесточить приговор, но ничего не вышло.

- Я желаю ему смерти. Я его проклинаю каждый день! Око за око, глаз за глаз - это должно было быть так. Справедливость должна восторжествовать, - плачет Ирина.

Как уточнили в пресс-службе регионального УФСИН, в октябре 2022 года Васильева этапировали в другой регион. Как удалось выяснить, в Ростовскую область. Жительница Азербайджана очень возмущена, что осужденного за тяжкое преступление Васильева перевели в тюрьму в другом регионе без ее ведома.

- Меня были обязаны предупредить, - говорит Ирина. - Если он был переведен в Ростов, то это нарушение закона. Я тогда приеду в Волгоград и буду разбираться! – пообещала Ирина. – Вы же помните, что Васильев общался с неизвестными людьми, которые и велели ему убить человека из-за национальной неприязни. А потом он собрался уехать на Украину и воевать на стороне националистов. Но ничего не вышло – его поймали. Как мне теперь спать спокойно и быть уверенной, что убийца моего сына не окажется там в качестве добровольца или наемника?

Добавим, что нам удалось связаться с ростовским УФСИН, однако уточнить местонахождение Васильева и его состояние не удалось.

- Мы не подтверждаем данную информацию. Нет правовых оснований сообщать о том, где содержится осужденный, - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по Ростовской области Борис Марухян.

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