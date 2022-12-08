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Происшествия8 декабря 2022 9:14

Мама зверски зарезанного в Волгограде азербайджанского студента ищет убийцу своего сына

«Я его проклинаю каждый день»: в сети появилась информация о смерти Виталия Васильева, убившего студента-медика в Волгограде
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Васильев убил юношу два года назад. Ему дали 19 лет колонии строгого режима.

Васильев убил юношу два года назад. Ему дали 19 лет колонии строгого режима.

7 декабря в анонимных телеграм-каналах стала распространяться информация о возможности смерти 24-летнего Виталия Васильева, зверски убившего 17-летнего студента из Азербайджана Тимура Гаврилова. В октябре этого года осужденного перевели в колонию Ростовской области.

«КП-Волгоград» пообщалась с мамой погибшего юноши Ириной Гавриловой. Утром 8 декабря женщина пошла на могилу Тимура. Она каждый день оплакивает сына и до сих пор не может смириться с тем, что в ночь на 13 июня Виталий из-за «цвета кожи» нанес молодому медику более 20 ударов ножом на улице Рабоче-Крестьянской – почти в центре города-героя.

- Я пока ничего не знаю о судьбе убийцы моего сына. Говорят, он погиб, но никто эту информацию мне не подтверждает и не опровергает, - рассказала Ирина.

Убитая горем мать похоронила единственного ребенка два года назад и по сей день считает, что Васильеву дали мало – 19 лет колонии строгого режима. Женщина пыталась ужесточить приговор, но ничего не вышло.

- Я желаю ему смерти. Я его проклинаю каждый день! Око за око, глаз за глаз - это должно было быть так. Справедливость должна восторжествовать, - плачет Ирина.

Как уточнили в пресс-службе регионального УФСИН, в октябре 2022 года Васильева этапировали в другой регион. Как удалось выяснить, в Ростовскую область. Жительница Азербайджана очень возмущена, что осужденного за тяжкое преступление Васильева перевели в тюрьму в другом регионе без ее ведома.

- Меня были обязаны предупредить, - говорит Ирина. - Если он был переведен в Ростов, то это нарушение закона. Я тогда приеду в Волгоград и буду разбираться! – пообещала Ирина. – Вы же помните, что Васильев общался с неизвестными людьми, которые и велели ему убить человека из-за национальной неприязни. А потом он собрался уехать на Украину и воевать на стороне националистов. Но ничего не вышло – его поймали. Как мне теперь спать спокойно и быть уверенной, что убийца моего сына не окажется там в качестве добровольца или наемника?

Добавим, что нам удалось связаться с ростовским УФСИН, однако уточнить местонахождение Васильева и его состояние не удалось.

- Мы не подтверждаем данную информацию. Нет правовых оснований сообщать о том, где содержится осужденный, - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по Ростовской области Борис Марухян.

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