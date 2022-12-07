Фото: Администрация ЦПКиО

В Волгограде сегодня, 7 декабря, открывается самый большой в областном центре каток. Любители покататься на коньках уже в среду смогут опробовать новую ледовую площадку в ЦПКиО. Этот каток рядом с «Волгоград Ареной» будет самым большим в городе – его площадь около двух тысяч квадратных метров. Также 7 декабря заработают снежные горки в парке. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин. Публикуем режим работы и цены на посещение катка и снежных горок в ЦПКиО в Волгограде на зиму 2022-2023.

Каток «Лагуна» заработает 7 декабря уже в 10.00. В прокате будут доступны 900 пар коньков размером от 26 до 16. Одновременно ледовая площадка сможет вместить до 400 человек. Каток будет работать каждый день в 4 смены. Первый сеанс – с 10.00 до 13.00, второй сеанс – с 14.00 до 16.00, третий сеанс – с 17.00 до 19.00, четвертый сеанс – с 20.00 до 22.00.

Стоимость взрослого билета – 350 рублей, детского (до 12 лет включительно) и студенческого – по 250 рублей. Для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых действий стоимость посещения катка – 200 рублей (при предъявлении документа). Аренда коньков - 150 рублей, заточка коньков - 300 рублей, камера хранения - 100 рублей.

Администрация ЦПКиО

Горки для тюбинга, которые в течение нескольких дней посыпают искусственным снегом, также заработают 7 декабря. Они будут работать ежедневно с 10.00 до 22.00. Одновременно смогут кататься до 90 человек, в прокате доступно 150 тюбингов. Высота горки – 8 метров, ширина – 16 метров, длина – 80 метров. Билет действует на целый день. Стоимость посещения для взрослых – 300 рублей, для детей – 200 рублей, для многодетных семей, студентов, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых действий при предъявлении документа – по 200 рублей.

В парке с 9:00 до 22:00 работает телефон «горячей линии» - +7 (937) 097-14-78.

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