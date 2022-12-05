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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:29

В ЦПКиО Волгограда выпал снег

В парке готовят к открытию горки для тюбинга
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация ЦПКиО

Фото: Администрация ЦПКиО

Прошлой ночью в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда выпал снег. Но это не значит, что зимние осадки прошли над небольшой частью города, а остальная территория областного центра осталась без них. В ЦПКиО всю ночь работали снегогенераторы на горках для тюбинга. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

Горки в парке будут посыпать искусственным снегом в ближайшие 2 дня – до открытия. Слой белого покрывала составит более 5 сантиметров. Зимний аттракцион заработает 7 декабря.

Отметим, на этой неделе в ЦПКиО планируется открытие самого большого в городе катка. Его начали заливать 2 декабря.