В ЦПКиО Волгограда выпал снег

Фото: Администрация ЦПКиО

Прошлой ночью в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда выпал снег. Но это не значит, что зимние осадки прошли над небольшой частью города, а остальная территория областного центра осталась без них. В ЦПКиО всю ночь работали снегогенераторы на горках для тюбинга. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

Горки в парке будут посыпать искусственным снегом в ближайшие 2 дня – до открытия. Слой белого покрывала составит более 5 сантиметров. Зимний аттракцион заработает 7 декабря.

Отметим, на этой неделе в ЦПКиО планируется открытие самого большого в городе катка. Его начали заливать 2 декабря.