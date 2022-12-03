На юге Волгограда 2 декабря открылся каток

В Волгограде начинают открываться катки. Фото: Архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде наступила настоящая зима, мороз стоит и днем, и ночью. Погода позволяет заливать катки без охладительных установок. В субботу, 2 декабря, в Красноармейском районе города состоялось техническое открытие площадки для любителей покататься на коньках. Каток работает на территории СК «Каустик».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации катка «Южный полюс», в воскресенье, 3 декабря, ледовая площадка заработает и в Ворошиловском районе. Покататься на коньках можно будет в сквере Саши Филиппова. Также в ближайшее время планируется открытие катка в Советском районе у ТРК «Акварель».

Стоимость катания на трех катках составит 150 рублей в будние дни и 180 рублей в выходные и праздничные. Льготный билет при предъявлении документа стоит 100 рублей. Прокат коньков – 100 рублей.

Напомним, накануне в Волгограде заработал каток в пойме Царицы. Из-за прокладки коллектора проходить на ледовую арену следует со стороны Ворошиловского района. На следующей неделе планируется открытие самого большого катка в Волгограде – в ЦПКиО.