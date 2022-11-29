В Волгограде полицейские вновь по ошибке задержали и побили 14-летнего подростка

Школьника из Волгограда снова по ошибке задержали стражи порядка. Фото предоставлено героями публикации.

14-летний Паша* из Волгограда боится один выходить на улицу: за три месяца его дважды по ошибке задерживали полицейские. В августе оперативники приняли Пашу за закладчика наркотиков и сильно избили. Тогда СК возбудил уголовное дело. 3 ноября подростка снова арестовали, перепутав с подозреваемым. Мама мальчика Нина Костяева* в слезах рассказала volgograd.kp.ru о вопиющем случае, после которого ее сын выходит из квартиры только в сопровождении родных, а психолог посоветовал вообще на время уехать из города.

«ЗАТОЛКАЛИ В МАШИНУ И УВЕЗЛИ»

Нина воспитывает троих детей. Паша средний. Подросток хорошо учится, занимается карате, музыкой и плаванием. В тот день, 3 ноября, мама с двумя детьми пошла в магазин, пока старший собирался на секцию.

- Мне нужно было забрать мясорубку у знакомой. Мы решили с дочкой сходить за продуктами, а Пашу отправили на улицу Дзержинского №49. Магазин и дом находятся близко, - рассказала Нина. – Когда я стала звонить сыну, он не ответил. Моя знакомая сказала, что он подошел к дому, но наверх так и не поднялся. Я запаниковала! Мы с дочкой побежали к дому искать Павла. Все это время я звонила ему.

В указанном дворе мальчика тоже не было.

- Мы встретили моего старшего сына. Оказалось, что он как раз шел на занятия и увидел, как брата затолкали в «Ладу» и увезли! – голос Нины срывается на плач.

В первый раз подростка сильно избили. Фото предоставлено героями публикации.

Буквально пару месяцев назад Нина уже пережила подобный кошмар. Тогда, 2 августа, ей позвонили из полиции и сказали, что ее сын в отделении.

- Я вызвала в полицию, но буквально следом же мне перезвонили. Паша снова был на Дегтярева №33, - продолжает женщина.

В прошлый раз двое оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков проводили рейд в поселке Селезневка Тракторозаводского района. Паша рослый парень, его приняли за совершеннолетнего. И за закладчика. Стражи порядка, которые были в гражданском и на гражданской машине, пытались задержать «подозреваемого», но тот, испугавшись, стал убегать. Мужчины нагнали его, повалили и нанесли множество травм – сломали нос, ударили в глаз, оставили синяки по всему телу. После выяснилось, что Пашу задержали по ошибке.

- Мы поехали в отдел полиции, - вспоминает Нина. – Я очень боялась за сына. Приехав, нам пришлось подождать некоторое время, а потом вышел сотрудник, рядом был Паша. Он сказал, что ему очень плохо. Побелел. Мы просили стакан воды, но нас никто не слушал. Я вызвала «скорую».

После маму и сына привели в кабинет. Мальчика вырвало. Приехавшие врачи сделали ему укол. Только после этого он смог рассказать матери, что случилось.

- По словам сына, он подошел к подъезду и его окликнули. Ему показалось, что мужчина назвал его имя. Он кивнул, а потом очень испугался, ведь мужчины направились в его сторону. Вспомнив прошлую ситуацию, сын побежал в нашу сторону, но его догнали, толкнули, а потом увезли, - плачет Нина. – Этот момент и увидел его старший брат.

Паша пытался объяснить, что его с кем-то перепутали, но полицейские не слушали.

- Нас заставляли подписать документы, мы отказались. Через полтора часа мы поехали в больницу №7. При падении Паша сильно ударился животом. Врачи диагностировали закрытую травму органов, ушиб мягких тканей. Направили к хирургу и психологу.

Нина снова написала заявление на полицейских. УМВД по Волгограду пояснило женщине, что материалы направили в районный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области для проведения дальнейшей проверки.

Для семьи все произошедшее – огромный стресс. Паша дважды в неделю ходит к психологу. Родные опасаются, что он замкнется в себе.

- Мой сын общительный, спортивный, талантливый ребенок. Но после такого насилия он стал сам не свой. Мы все очень переживаем. Теперь провожаем Пашу всюду, он не ходит один. Психолог говорит, что мой ребенок очень хороший, но случившееся может ему сильно навредить. Он посоветовал нам уехать из города на какое-то время, - говорит Нина.

В полиции подтвердили, что 3 ноября сотрудники уголовного розыска ОП №1 УМВД России по Волгограду доставили подростка в отдел, чтобы установить его причастность к ранее совершенному преступлению. После по факту обращения за медпомощью провели процессуальную проверку, была и ведомственная служебная проверка по факту задержания. Все собранные полицейскими материалы уже передали в следственный комитет.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области:

«В связи с тем, что несовершеннолетний при задержании пытался скрыться, в отношении него были применены загиб руки за спину и специальные средства – наручники. О факте доставления в установленном порядке были уведомлены его родители. В дальнейшем причастность к совершению преступления доставленного не подтвердилась.

Впоследствии подросток вместе с матерью обратился в медучреждение, сообщив врачам, что сотрудники полиции в ходе задержания причинили ему травмы. Указанное сообщение зафиксировано в дежурной части отдела полиции. Также зарегистрировано заявление матери о том, что по её мнению, правоохранители незаконно задержали ее сына».

*персональные данные несовершеннолетнего изменены согласно законодательству РФ

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