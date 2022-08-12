СК возбудил уголовное дело на избивших подростка полицейских из Волгограда

Следователи возбудили дело на двух оперативников, принявших ребенка за закладчика наркотиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде СК возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников УМВД, которых подозревают в избиении 14-летнего подростка. Стражи порядка приняли школьника за закладчика наркотиков и сломали ему нос. Как сообщили сайту volgograd.kp в пресс-службе регионального СУ СКР, речь о статье 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

Мальчику потребовалась операция. Фото: герои публикации.

Напомним, 2 августа подросток пошел к другу в поселок Селезневка. Так совпало, что именно в этой части Волгограда оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков проводили рейд. Они приняли школьника за распространителя запрещенных веществ и пытались его задержать.

- Сотрудники полиции окликнули подростка, после чего попытались его задержать, в связи с чем последний стал от них убегать. Догнав подростка, стражами закона во время задержания была применена физическая сила и специальные средства, в результате которых последнему были причинены различные телесные повреждения, - рассказали в следкоме.

Выяснив, что мальчику всего 14 лет и никакого отношения к наркотикам он не имеет, полицейские отпустили его. Однако школьнику потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали перелом носа со смещением, травму глаза и множественные ушибы по всему телу. А накануне, 11 августа, избитого юношу экстренно госпитализировали в больницу – ему пришлось удалять гематому на голове размером с кулак. Это были последствия побоев. Волгоградец находится на лечении в медучреждении.

Мама подростка пытается добиться справедливого наказания для полицейских. Фото: герои публикации.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедших событий. В ходе расследования данному факту, в том числе действиям сотрудников полиции, будет дана надлежащая процессуальная оценка, - отметили в следкоме.

Добавим, что сотрудников полиции уже отстранили от службы. Если их вину докажут, что они будут уволены из МВД. Также стражи порядка оказывают содействие в расследовании уголовного дела.

- Оперативниками собственной безопасности осуществляется оперативное сопровождение возбужденного следственными органами уголовного дела по факту возможной причастности сотрудников полиции к превышению должностных полномочий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

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