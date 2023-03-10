В Волгограде проверят надежность монумента «Родина-мать зовет!»

В 2023 году Родине-матери вновь проведут "медосмотр". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2023 году на Мамаевом кургане в Волгограде вновь оценят устойчивость и безопасность главного монумента памятника-ансамбля - скульптуры «Родина-мать зовет!». Проверяют надежность 85-метровой громадины ежегодно, начиная с момента открытия в 1967 году, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

- Запланированные работы не являются ремонтно-реставрационными, а включают в себя наблюдения за горизонтальными смещениями скульптуры и фундамента, силой натяжения канатной арматуры, демпфером гасителя меча, уровнем и химическим составом грунтовых вод, состоянием внутренней и наружной бетонной поверхности и иными показателями, - рассказали в музее-заповеднике.

Общая высота скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде - 85 метров, из них 52 метра - высота монумента и 33 метра - длина меча с эфесом. Весит величавая громадина, от вида которой захватывает дух, 8 тысяч тонн. При этом монумент никак не прикреплен к земле. Колебания от ветра 14-тонного меча гасят специальные демпферы.

Проржавевшие тросы, которые стягивают скульптуру изнутри, заменили в 2017-м. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Родина-мать отлита из монолитного напряженного бетона. 99 стальных канатов стягивают ее изнутри. Тросы заменили совсем недавно - в 2017 году, а теперь каждый год проверяют силу их натяжения. На устойчивость монумента влияет и уровень грунтовых вод, которые могут подмыть основание, и наклон скульптуры. Поэтому в 2023 году вновь запланировали своего рода медосмотр для оценки текущего технического состояния, эксплуатационной надежности и долговременной безопасности одного из главных символов Победы. После на основе полученных данных будут принимать решения о необходимости тех или иных работ для сохранения монумента. Для туристов на время обследования доступ к скульптуре не закроют.

В лесах монумент стоял в 2019-2020 годах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане капитально отреставрировали. Обновили освещение, проржавевшие тросы и заделали 12 километров трещин на поверхности. Потратили на это более 600 миллионов. Несколько месяцев скульптура простояла в строительных лесах. Завершили работы в июне 2020 года.

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