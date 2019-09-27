Реставрация Родины-матери: леса отступают

Главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде «Родина-мать зовет!» впервые за 52 года переживает масштабную реставрацию. С июля скульптура была полностью одета в строительные леса. К концу сентября 2019 года реставраторы сделали «макияж», прическу, верх плаща. Правая рука, в которой Родина-мать держит 33-метровый меч, полностью обновлена. Почти готова и левая. Уже начали постепенно разбирать леса.

Размер ячейки лесов - два на два метра. По краю для безопасности натянута сетка.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Немало мест, куда леса не дошли.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Одновременно на объекте работают несколько десятков человек.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

270 тонн строительных лесов прочно опоясали величественный монумент. Они выдержали испытание штормовым ветром, который ломал деревья. Но работа реставраторов из-за непогоды не прекращалась ни на час. А вот бетон ветер не любит.

Работать приходится в стесненных условиях.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Ветер меняется, мы меняем позиции. Перемещаемся на подветренную сторону. Дует с юга - мы работаем на северной стороне. При сильном ветре из бетона слишком быстро испаряется влага, раствор сохнет в два раза быстрее, чем положено по технологии. А, значит, теряет качество. Вот и бегаем, - рассказывает начальник участка Владимир Антонов.

Строительные леса будут разбирать постепенно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Шлейф плаща - один из сложных объектов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В сложной металлической конструкции строительных лесов 30 уровней. В каждой ячейке размером два на два метра своя метка с QR-кодом, так проще фиксировать все работы. А они идут практически на всех ярусах от головы до пят. Где-то вдоль трещин высверливают отверстия и устанавливают пакеры – через эти трубки внутрь закачивают скрепляющий раствор. Где-то их уже вынимают и заделывают пустоты. Это удивительно, как трепетно, сантиметр за сантиметром реставраторы залечивают раны Родины-матери. А их немало.

Есть легенда, что в голове у Родины-матери расположен ресторан, а во рту - окно. Но этого никогда не было.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

180 ТЫСЯЧ ДЕФЕКТОВ, 14 КИЛОМЕТРОВ ТРЕЩИН

Многие дефекты поверхности скульптуры сначала были не видны. Закрыты мхами, лишайниками, грязью, пылью, сажей и марганцем - полвека всего в километре от Мамаева кургана коптит металлургический завод «Красный Октябрь». Все это оседало здесь, на поверхности памятника. Когда реставраторы сняли грязевой слой, обнаружилось еще немало проблем.

На небольшом участке в пару квадратных метров можно встретить все виды ран монумента.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Площадь поверхности скульптуры Родины-матери – 6960 квадратных метров. Общая протяженность трещин на монументе - 14 километров, около 180 тысяч дефектов. Это только по проекту. На деле их гораздо больше. Чтобы уложиться в очень сжатые сроки, реставраторы работают посменно 24 часа в сутки без выходных. Главное, успеть, пока погода хорошая.

Рабочие на высоте чувствуют себя как дома.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пролет за пролетом мы поднимаемся наверх по железным лестницам. Приходится пригибаться, чтобы не удариться головой. Поначалу каждую вибрацию ощущаешь всем телом. Даже легкий ветерок наверху заставляет хвататься за опоры. Потом привыкаешь. А реставраторы на пятидесятиметровой высоте чувствуют себя как дома. И в страховке работают лишь в тех точках, где леса заканчиваются.

Там, где кончаются леса.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Выше - только меч.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Там, где работы уже завершены, Родина-мать стала гораздо светлее. Именно так она выглядела полвека назад, пока ее не покрыли пыль и копоть.

Заглянуть в глаза родине-матери удается далеко не каждому.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Лицо и волосы скульптуры уже укрепили инъекциями и разгладили шпателями и кисточками. Реставраторы почти как косметологи. Осталось нанести два слоя финишного гидрофобного покрытия, чтобы дождь и снег не разрушали бетон.

Почти готова левая рука. По легенде на ладони Родины-матери может развернуться автомобиль. Это не так. Но два человека - вполне.

Буквально через час леса на левой руке разобрали.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/734471" frameborder="0"></iframe> Как реставрируют скульптуру Родина-Мать в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

Сейчас большая часть реставраторов сосредоточена на уровне шеи, плаща и груди.

- Работаем под грудью нашей Мамы, - улыбается Иван Лапин, продолжая обрабатывать раскрытые трещины. Именно так ласково называют реставраторы свой объект.

На высоте много молодых специалистов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Начальник участка буквально на пальцах объясняет суть технологии.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вся поверхность скульптуры покрыта разноцветными метками. Реставраторы простукивают сантиметр за сантиметром в поисках все новых и новых дефектов бетона. Затем обрисовывают маркерами, очерчивают контуры при помощи болгарок, перфораторами выбирают разрушающийся слой примерно на полтора сантиметра в глубину.

Поверхность зачищают перфораторами и болгарками.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кое-где зияет арматура.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Трещину обрабатывают кислотой, чтобы убрать соли, после промывают водой, затем грунтуют и заполняют раствором - зачеканивают. После сверлят отверстия наполовину толщины стенки монумента под 45 градусов, куда вставляют пакеры. Их в работе 120 тысяч. Технология - немецкая, материалы тоже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/734365" frameborder="0"></iframe> Реставрация Родины-Матери: как заделывают трещины.Екатерина СИМОХИНА

После - выравнивающий слой, финишный, гидрофобный. Можно сказать, ювелирная работа. Проблемных зон много - грудь, руки, пальцы, шлейф плаща. Правая рука сильно пострадала из-за колебаний меча. Но ее восстановили. Впереди работа со стилобатом - так называется основание монумента, который, кстати, никак не крепится к земле. Махина весом восемь тысяч тонн держится за счет собственного веса благодаря точным расчетам советских инженеров.

УНИКАЛЬНА ВО ВСЕМ

- Родина-мать - уникальна. Нигде в мире нет конструкции из бетона такого масштаба и сложности. Поэтому все работы, которые здесь идут, в принципе новы. Хотя на подходе множество объектов сталинского периода, - поясняет реставратор.

Ирина Кузьмина, словно рисуя, обрабатывает поверхность статуи кистью. Она штукатур-маляр, работает на монументе с первого дня реставрации. И уверена - это не просто стена.

- Она - «живая», - улыбается девушка. - Это не просто работа, здесь испытываешь особые чувства, особый трепет, особую ответственность.

Для Ирины это не просто работа.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Завершить реставрацию внешней поверхности Родины-матери должны к ноябрю этого года. Главное, чтобы погода не подвела.

- Храм рядом, работаем с богом, - признаются мужчины.

Одновременно идут работы внутри монумента. Там демонтировали опалубку, которую так и не сняли за полвека, обновили лестницы, вентиляционные люки. Расшивают трещины и с той стороны. Уже вскоре реставраторы заделают все 180 тысяч обнаруженных на Родине-матери дефектов. С ноября возьмутся за ее постамент. Полностью работы должны завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Что кричит Родина-мать?Фото: Екатерина СИМОХИНА

ТТХ

85 метров - общая высота

52 метра - высота скульптуры

33 метра - длина меча с эфесом

8000 тонн – вес монумента

14 тонн - вес меча с улучшенной аэродинамикой, который установили взамен прежнего в 1972 году.

Скульптура сделана из монолитного напряженного бетона. 99 стальных канатов стягивают монумент изнутри. Из них 77 расположены тремя ярусами в туловище, 10 - в левой руке и 12 - в правой. Все канаты заменили на первом этапе реконструкции в 2017 году

Реставраторы должны завершить работы на монументе Родина-мать уже в ноябре. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

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