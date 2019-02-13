668 миллионов потратят на реставрацию монумента «Родина-мать зовет!»

Министерство культуры РФ готово потратить на реставрацию 85-метровой скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде 668 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Подрядчика на обновление главного монумента мемориального комплекса определят в марте по итогам торгов. Заказчик - Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Начальная стоимость работ - 668,276 миллиона рублей. Уже сейчас величественный монумент обнесли забором, через месяц начнут возводить строительные леса. Доступ к подножию Родины-матери закрыт на ближайшие полтора года. Полностью реставрацию должны завершить до 31 марта 2020 года - к 75-летию Победы. Чтобы уложиться в срок, реставраторам придется работать в две смены.

Согласно проектной документации, разработанной Архитектурной мастерской Льва Ходоса, в списке реставрационных работ замена облицовки стилобата из гранитных плит и благоустройство прилегающей территории. Поверхность самой скульптуры сначала очистят пескоструйным аппаратом, затем расчистят трещины и сделают обмазку внутри. Заделать «раны» в железобетоне должны эпоксидным составом, мелкие повреждения - затереть суспензией. Опорные участки консольных элементов усилят тканым холстом. В конце всю поверхность монумента покроют декоративно-защитным покрытием. Вокруг фундамента сделают глиняный замок, а на финише вершину Мамаева кургана засеют новым газоном.

Реставрация наружной и внутренней поверхности скульптуры должна быть выполнена до 2 ноября 2019 года, сопутствующие работы – до 22 ноября. Обновление стилобата должны завершить к 1 декабря 2019, а благоустройство - к 29 марта 2020 года. Гарантия на все работы – пять лет.

- Также в ближайших планах реставрация Стен-руин и лестницы между ними. В перспективе на ближайшие пять лет - обновление всех остальных скульптур на Мамаевом кургане, включая входную группу, Площадь Героев и монументы «Стоять насмерть!» и «Скорбящая мать», - рассказал «КП-Волгоград» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

Напомним, Родине-матери уже 51 год. Столь масштабную реставрацию проводят впервые. Ранее заменили 99 канатов, которые стягивают скульптуру изнутри. Теперь пришла очередь реставрации поверхности монумента, который сделан из напряженного бетона.

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С сентября 2018 года в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в состав которого входят Мамаев курган, самый большой в мире памятник Ленину, музей-панорама, мемориально-исторический музей на Привокзальной площади и расположеный на месте пленения фельдмаршала Паулюса музей «Память», новый директор. Алексей Дементьев рассказал о том, каким он видит главный музейный комплекс Волгограда, о планах на будущее, проблемах и мечтах (подробности).

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У Мамаева кургана особая энергетика. Это место окутано множеством легенд, его часто называют местом силы. По преданию сарматы хранили здесь свои святыни, а Гитлер надеялся найти ключ к мировому господству. Правда это или нет, но именно здесь, как нигде, осознаешь цену жизни и смерти. Здесь сложили головы тысячи красноармейцев и покоятся более 36,5 тысячи защитников Сталинграда. Идея увековечить их подвиг и память пришла уже после войны. История Мамаева кургана как мемориала началась в 1958 году. Грандиозная стройка длилась почти восемь лет (подробности).

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Чтобы уложиться в срок, реставраторам придется работать в две смены (подробности).