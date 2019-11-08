Будем кланяться: Родину-мать избавят от гранита под ногами

Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде идет со значительным опережением графика. На месяц раньше управились с обновлением внешней поверхности скульптуры. Железную паутину строительных лесов вокруг Родины-матери уже разобрали. Основные работы планируют завершить до начала 2020 года, на три месяца раньше графика. Сейчас реставраторы восстанавливают стилобат - основание монумента. Его решили не облицовывать вновь гранитом, а вернуть вид и форму, изначально задуманную Евгением Вучетичем. В авторском варианте постамент был почти на полметра ниже и уже. Так что вскоре Родина-мать избавится от новодела под ногами.

Реставрацию стилобата завершат к Новому году.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

8 ноября 2019 года на Мамаевом кургане подвели предварительные итоги реставрации монумента «Родина-мать зовет!». Пообщаться с журналистами собрались представители службы технического надзора заказчика - Министерства культуры РФ Михаил Васильев, директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев и представители генподрядчика АО «Главзарубежстрой» Владимир Антонов и Сергей Сирота.

Сейчас реставрационные работы завершены уже на 80%. Помимо восстановления первоначального вида стилобата, подрядчику еще предстоит благоустроить территорию вокруг и застелить новый газон. Продолжат заделывать раны и внутри монумента Родины-матери. Как только похолодает, у подножия устроят «тепляк» и при помощи тепловых пушек будут поддерживать внутри необходимую температуру.

- Уже к Новому году хотим снять тепловой контур и показать Родину-мать в том виде, в каком она будет встречать 9 Мая, - говорит Сергей Сирота.

На весну останется совсем небольшой объем, финальные штрихи. Срок завершения работ по контракту - 30 марта 2020 года.

Перед тем, как раскатать газон, склон укрепляют геосеткой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За несколько месяцев на Родине-матери заделали более 12 километров трещин. По мнению контролеров, сделать столь большой объем работ за столь рекордный срок позволил новый подход, который применил подрядчик. Чтобы уложиться в теплое время года, на объекте работали до 120 - 130 человек в день в две-три смены, практически круглосуточно. Каждый сантиметр поверхности фиксировался на фото. Кроме того, здесь придумали маркировать каждый объект.

- Этот подход мы хотим перенести на все остальные объекты реставрации в России, - отмечает начальник службы технического надзора Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Михаил Васильев.

Когда с монумента сняли верхний слой грязи и мха, обнаружили множество дефектов, которые не были учтены в проектной документации. По ходу пришлось принимать и решения по стилобату. Но на стоимость работ, а на этот этап реконструкции выделили 670 миллионов рублей, это повлиять не должно.

МОНУМЕНТУ ВЕРНУТ ИСТОРИЧЕСКИЙ СТИЛОБАТ

Гранитными плитами подножие Родины-матери укрыли пятнадцать лет назад, чтобы защитить от разрушения. Тогда волгоградцы сразу заметили, что уровень заметно поднялся и приходится едва ли не подпрыгивать, чтобы положить цветы. Эти плиты, как и 40-сантиметровый слой бетона-новодела, которые появились на постаменте за полвека с момента открытия, решили убрать.

Реставраторы вскрыли гранит и три слоя бетона-новодела. Все это будут убирать.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Вучетич задумывал, что когда люди будут возлагать цветы к подножию монумента, они будут кланяться погибшим здесь воинам, а не дарить Родине-матери цветы, - рассказал «КП-Волгоград» Михаил Васильев.

Кстати, когда с постамента сняли гранит, взору открылись две плиты, на которых пофамильно перечислен весь авторский коллектив, работавший над созданием монумента. Они уходят в стилобат на глубину 20 сантиметров.

Две памятных плиты обнаружили сняв гранитный новодел.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Их, конечно, подпортили, когда замуровывали, но мы их восстановим, все будет в порядке, - говорят реставраторы.

Обнаружили под тремя слоями бетонного новодела и высотную отметку – одну из множества геодезических марок Волгограда. Ее реставраторы тоже зачистят, отреставрируют и привяжут к существующей системе.

ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ

Во время работ внутри монумента сняли старую опалубку и обнаружили несколько ранее скрытых помещений.

- Каких-то знаковых вещей там мы не нашли, - рассказывает Сергей Сирота. – Есть легенда, что там ходят привидения. Мы думали, что, может, в скрытых помещениях мы его обнаружим. Но не нашли. Есть старые газеты, которые лежали там со времен строительства, бутылочки, пачки из-под сигарет. Сами строители оставили много записей, в основном фамилии и год, когда они здесь работали. А вот никаких записок нам в будущее, к сожалению, никто не оставил. Мы это обязательно сделаем, заложим, думаю, потом будущим поколениям будет интересно.

ЛИФТА И СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ НЕ БУДЕТ

А вот от предложения установить внутри скульптуры Родины-матери лифт и сделать смотровые площадки, реставраторы сразу отказались. Хотя некоторые и предлагали повысить таким образом туристическую привлекательность Волгограда.

- Это невозможно, потому что здесь смотровая площадка возможна только на голове монумента. По технике безопасности пришлось бы монтировать ограждение и весь вид, вся задумка Вучетича была бы испорчена. Не было бы той значимости монумента. Здесь прошли огромные бои, это один из переломных моментов войны. Мы все изучили и считаем, что такого с этим монументом делать нельзя. Это было бы неправильно по отношению к тем людям, которые здесь погибли, - считает Сергей Сирота.

Да и с установкой лифта возникли бы проблемы. Если внизу лестницы внутри Родины-матери довольно широкие, то в голову можно попасть только через узкий лаз.

Впереди еще работы по благоустройству холма, на котором стоит монумент.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЦВЕТ СРАВНЯЕТСЯ

Многие заметили, что обновленный монумент пошел пятнами. Это следы последних реставрационных работ. Строительные леса крепились к скульптуре анкерами. После того, как их сняли, места креплений заделали. Но бетон еще не успел высохнуть.

- За ноябрь бетон наберет крепость и цвет сравняется. Но абсолютно единого цвета у монумента все же не будет, потому что через него проступает подоснова - авторский слой бетона. А он имеет пять - шесть оттенков, выделяется по опалубке и по слоям, - поясняет Владимир Антонов.

Цвет монумента со временем станет более однородным, а пятна высохнут.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЕЩЕ СТО ЛЕТ ПРОСТОИТ

Качеством выполнения реставрационных работ все довольны. Представитель заказчика постоянно ведет мониторинг, проходят независимые экспертизы.

- Сто лет бетон набирает прочность, а со следующего дня он начинает стареть и разрушаться. Реставрационные работы предусматривают покрытие агдезионным составом, чтобы не было доступа атмосферных осадков, таким образом мы продлеваем монументу жизнь, - поясняет Михаил Васильев.

Так что запас прочности еще как минимум на полвека у Родины-матери есть.

- Конечно, спустя какое-то время монумент снова потемнеет, «наестся» лисьих хвостов от «Красного Октября», алюминька начала работать, с другой стороны скульптуру обработают пыльные бури, - говорит Сергей Сена, который ведет авторский надзор реконструкции.

Но ближайшие несколько лет Родина-мать будет выглядеть заметно помолодевшей и похорошевшей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/742225" frameborder="0"></iframe> Обновленная "Родина-мать" с высоты птичьего полета.Реставрация монумента высотой 85 метров выполнена почти на 80% на месяц раньше планируемого срока: строители убрали трещины и избавили статую от появившихся со временем мхов и лишайников. "Родина-мать" стала выглядеть значительно моложе и посветлела на несколько тонов (с) Ruptly

НА РЕСТАВРАЦИЮ МАМАЕВА КУРГАНА ЗАЛОЖИЛИ 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Помимо Родины-матери реставрации требуют и другие композиции памятника-ансамбля на Мамаевом кургане. Шесть скульптур вдоль Озера слез появились здесь раньше главного монумента. Пошла трещинами «Скорбящая мать», требует восстановления и скульптура «Стоять насмерть!». На их восстановление, в том числе на проектно-сметные работы, на ближайшие три года в федеральный бюджет заложили порядка двух миллиардов рублей. Окончательные суммы станут известны после того, как бюджет примут депутаты Госдумы.

- Что касается ранее анонсированных планов по склонам Мамаева кургана, благоустройства и создания пешеходных маршрутов, то сейчас мы работаем над тем, чтобы были выделены средства на подготовку проектной документации. Это достаточно большой проект. Территория составляет более 250 гектаров. К тому же здесь необходимо концептуальное решение того, что вообще будет на этих склонах, в лесопарковой зоне. Но еще раз хочу подчеркнуть, что тематика будет исключительно в теме самого главного монумента и Мамаева кургана в том виде, в каком мы его знаем. Не будет строительства торговых объектов - это все охраняемая государством территория, - рассказал журналистам директор музея-заповедника Алексей Дементьев.

Кстати, до 2008 года монумент «Родина-мать зовет!» официально имел статус обычной парковой скульптуры. И только в 2016 году был причислен к особо ценным объектам культурного наследия федерального значения.

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