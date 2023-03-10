В районе Волгоградской области из-за половодья эвакуируют животных и создали пункт размещения людей

Река Кумылга выходит из берегов. Фото: администрация Кумылженского района.

Половодье дошло до Кумылженского района Волгоградской области. Специалисты ежечасно мониторят уровень воды в реке Кумылга, который продолжает расти, данные поступают в оперативный штаб. Из-за подъема воды в районе принимают превентивные меры, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области. В населенных пунктах заранее организовали эвакуацию домашних животных, развернут пункт временного размещения жителей, использование которого пока не требуется.

Фото: администрация Кумылженского района

- На данный момент подтоплений жилых домов нет, складские помещения, предприятия агропромышленного комплекса не входят в зону возможного подтопления. При этом в населенных пунктах заблаговременно начат прием заявок от населения о предварительной эвакуации сельскохозяйственных животных на специализированную площадку, - отметили в обладмине.

Проводится эвакуация домашних животных. Фото: администрация Кумылженского района.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Кумылге не достиг критических значений. Однако в районе ждут паводка.

- Эвакуация скота с подворий кумылжан, изъявивших желание обезопасить домашних животных, идет в станице Кумылженской, где специалисты прогнозируют скорый «приход» паводка, - заявили в администрации Кумылженского района.

В Кумылженском районе из-за половодья работают 25 специалистов отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, приготовлены 4 плавсредства. При необходимости группировка сил и средств будет увеличена за счет 100 спасателей МЧС и сотрудников аварийно-спасательных отрядов региональной службы.

Напомним, вечером 9 марта в Волгоградской области были подтоплены придомовые территории в Михайловском районе. Также вода добралась до домов во Фролово, Новоаннинском, Еланском районе.