В центре Волгограда из-за ремонта на коллекторе придется демонтировать брусчастку

Часть нового трубопровода проложат в вырытую траншею Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде все-таки перероют пойму реки Царица, чтобы специалисты смогли проложить новый коллектор. Правда, экскаваторы перекопают не весь благоустроенный парк у интерактивного музея, а лишь часть. Классическим способом будет уложен участок трубопровода длиной 150 метров. Для него предварительно разроют траншею. После укладки трубы она будет засыпана землей, пройдут работы по благоустройству территории. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

На участке после обследований было обнаружено большое число коммуникаций, на которые может прийтись чрезмерное давление при работах. Основной 500-метровый отрезок нового коллектора будет проложен методом горизонтального бурения без создания траншеи.

- К настоящему времени уже определены точки входа и выхода обводной нитки коллектора: это приемные камеры, расположенные в створах улиц Советской и Циолковского, - отметили в мэрии.

Перед земляными работами была разобрана брусчатка, растения пересадили на временные места. После завершения прокладки нового коллектора в пойме все разрушенные территории благоустроят.

Напомним, в конце октября в Ворошиловском районе произошло крупное коммунальное ЧП. Из-за аварии на старом коллекторе был разрушен склон поймы Царицы, 2 района города почти на неделю остались без воды и отопления. Были возбуждены уголовные дела. Чтобы избежать подобных ЧП, было принято решение построить новый коллектор.