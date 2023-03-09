«Я выполнял свою работу»: экс-глава волгоградского СК Музраев ответил на обвинения в суде

Генерал выступил на прениях сторон. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

9 марта в здании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону в прениях сторон в свою защиту выступил экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев.

Напомним, генерала обвиняют в терроризме, а именно в организации поджога дома губернатора в ноябре 2016 года, который осуществили наемники. Прения сторон длились четыре заседания. Сначала свою позицию озвучило государственное обвинение: прокуратура запросила для Музраева 20 колонии строгого режима. Еще два процесса выступали адвокаты, на последнем слово взял сам генерал. Публикуем цитаты, сказанные бывшим главой областного следкома.

«Я в деятельность Арбитражного суда Волгоградской области не вмешивался».

«Решения об отказе в возбуждении уголовных дел по просьбам никогда не принимал».

«Мной постоянно пресекалась деятельность преступных сообществ».

«Мониторинг СМИ может показать, что я никогда не был замечен на встречах с руководителями МВД».

Также Музраев добавил, что он выполнял свою работу и не виновен. На этом многочасовое выступление генерала не закончилось – оно продолжится 14 марта.

ИСТОРИЯ ГРОМКОГО ДЕЛА

В июне 2019 года силовики задержали тогда еще руководителя волгоградского следкома Михаила Музраева. Это событие было напрямую связано с поджогом дома губернатора Андрея Бочарова, которое произошло несколькими годами ранее.

Тогда, 16 ноября 2016 года, неизвестные лица проникли на территорию частного дома высокопоставленного чиновника и обожгли здание бензином. К счастью, устроить пожар не получилось. Но о том, кто именно мог устроить покушение, молчали вплоть до 2019 года. лишь в мае СК раскрыл имя заказчика. Им оказался криминальный авторитет, бизнесмен Евгений Ремезов. Известный в Волгограде коммерсант «держал» Центральный рынок. Однако губернатор решил отдать его в муниципальную собственность.

Ремезов испытывал неприязнь в главе региона и решил отомстить. Правда, не сам, а по поручению генерала. Криминальный авторитет после задержания заявил, что именно Михаил Музраев, а также его сообщник бизнесмен Владимир Зубков «заказали» тот самый поджог.

Ремезова и его наемников уже осудили, а вот остальные фигуранты ждут приговора. На расследование этого громкого уголовного дела ушло несколько лет.

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