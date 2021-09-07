«Патроны мне подбросили»: в Ростове продолжается громкий процесс по делу экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева

Всю прошлую неделю Музраев давал в суде показания. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжается громкий судебный процесс над экс-руководителем СУ СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым. Сегодня, 7 сентября, после недолгого перерыва судья вновь выслушает сторону защиты. Напомним, что последнюю неделю августа обвиняемый в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, которое произошло в 2016 году, зачитывал свои показания. «Терроризм» - так квалифицировали преступление ФСБ. А еще оборот оружия, использование служебных полномочий. За все это экс-главе следкома грозит до 20 лет тюрьмы.

Ни для кого не секрет, что Михаил Кандуевич – опытный следователь, который раскрыл не одно серьезное дело. Вот и в обвинении против себя принял самое активное участие. За два года в СИЗО Лефортово генерал подготовил 60 листов опровержений тем фактам, которые собрали против него. Они оказались в распоряжении «КП-Волгоград». В частности, Музраев рассказал о боеприпасах, которые нашли при обыске.

10 июня, в день ареста генерала, ФСБ нашли в доме Музраева 54 патрона в трех коробках. Фигурант назвал эту находку «неожиданной».

«Обыск в кабинете производился утром с использованием служебной собаки и участников обыска, которые никаких боеприпасов при обыске не обнаружили, а в 13 часов патроны в количестве 54 штук в трех коробках оказались на самом видном месте – на открытом подоконнике посреди кабинета».

По мнению Музраева, ему мстят те люди, которых он ранее привлекал к уголовной ответственности.

«Преступники, которые находятся в СИЗО и обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, пытаются избежать предусмотренной законом ответственности за свои действия и мстят за мою работу. Их показания не подтверждаются никакими объективными доказательствами по делу и противоречат реальным обстоятельствам».

Отметим, что суд над генералом только начался. По словам адвоката Владимира Семенцова, процесс может продлиться до полугода. Музраева обвинили в трех статьях - «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия».