Новый порядок платы за общедомовые нужды требует доработки, считают в Волгограде

Жильцы теперь платят за воду из протекающей в подвале трубы порой огромные суммы. Фото: Семен ШПАК

Новый порядок расчета платы за общедомовое потребление обсудили на «круглом столе» в Волгоградской облдуме. Эксперты, депутаты и общественники считают, что механизм необходимо усовершенствовать. В расходы, которые порой непосильным бременем ложатся на кошельки волгоградцев, заложили утечки при авариях из-за УК и несвоевременную передачу показаний счетчиков, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте.

«Мы считаем, что действующая модель расчетов платы за общедомовое потребление требует донастройки», - прокомментировала председатель комитета Волгоградской облдумы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Валентина Гречина.

Напомним, новый порядок расчетов за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в МКД вступил в силу с 1 сентября 2022 года. Теперь плата за воду в подвале из-за протечки трубы, несвоевременная передача показаний счетчиков соседями и многое другое ложится на плечи жильцов. В результате в квитанциях за январь многие волгоградцы увидели бешеные суммы перерасчета за прошлый год.

Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Татьяна Текучева отметила, что раньше излишки за общедомовые расходы оплачивали управляющие компании. Поэтому УК были заинтересованы в энергосбережении, в том, чтобы трубы не текли, чтобы дом был в порядке, проверяли приборы учета жильцов. Сегодня этого нет.

В итоге депутаты пришли к тому, что в облдуме появится рабочая группа при профильном профильном комитете, где соберут и обобщат предложения для правительства страны.

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