Волгоградский депутат предложил в 1,5 раза снизить порог для получения субсидии на коммуналку

В 2022 году субсидию на оплату услуг ЖКХ получили в регионе почти 72 тысячи семей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зампред Волгоградской областной Думы Алексей Логинов на прошедшем 28 февраля «круглом столе» по ЖКХ предложил снизить на 7% допустимую долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в семейном бюджете. Депутат намерен выйти с инициативой в правительство РФ с тем, чтобы субсидию на ЖКХ выплачивали уже при 15 процентах нагрузки вместо 22, , сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте.

Как рассказал начальник отдела адресной социальной помощи комитета соцзащиты населения Волгоградской области Дмитрий Глинджев, в 2022 году субсидию на оплату услуг ЖКХ получили в регионе почти 72 тысячи семей со скромным достатком. Из бюджета им выплатили более 1 миллиарда рублей компенсаций. При этом среднемесячный размер субсидии на одну волгоградскую семью составил порядка 1850 рублей.

Напомним, сейчас субсидию могут получить те семьи, где расходы на коммуналку и жилищные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи в 22%.

Кроме того, разные категории льготников, среди которых ветераны труда, Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, жители осажденного Сталинграда, семьи с детьми-инвалидами получают компенсации на ЖКХ. В 2022 году такие выплаты в регионе пришли 257 тысячам человек. Общая сумма компенсаций превысила 2,5 миллиарда рублей.

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