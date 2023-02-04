«У нас что, Якутия?»: волгоградцы в шоке от огромных счетов за отопление в январе

- Что за фантастические платежки? Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградцы возмущены бешеными счетами за отопление в январе 2023 года. Плюс к этому многим начислили солидную прибавку за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества. «От увиденного ноги подкашиваются», - признаются жители Волгограда. И задаются вопросом: «У нас что, Якутия?», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Платеж за тепло в морозном январе 2023 года в некоторых домах Волгограда вышел около 100 рублей за квадратный метр площади квартиры, многие увидели в платежках колоссальные цифры - до 5-7 тысяч в месяц. Жильцы домов на Спартановке возмущены суммами перерасчета за содержание общедомового имущества, которые перевалили за 700 рублей. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги пришли еще не всем. Те, кто их уже получил, в шоке от увиденного. Остальные с ужасом ждут свои счета. Пока же волгоградцы делятся цифрами в чатах и на форумах и собираются писать жалобы и запросы в ИВЦ.

«Что за фантастические платежки?»

«Подскажите, кому уже пришли платежки за квартиру? Сколько у кого? Просто от увиденного ноги подкашиваются», - одно за другим появляются сообщения в волгоградских чатах.

«За январь платеж за отопление составил 5755 рублей на площадь квартиры 60 кв.м. Это 96 рублей за 1 кв.м».

«У меня за декабрь - 4400, а за январь – 6728 рублей. У нас что, Якутия?».

«Целенаправленно был перетоп две недели января, чтоб побольше с людей содрать».

«Площадь 62 кв.м, есть ОДПУ. Температура в квартире была+28, акт составлен, борюсь, чтобы был перерасчет за перетоп».

«Что за фантастические платежки? Я в шоке. За всё – 10 562.06, за двушку».

«4350 рублей за 64 квадрата», «4600 за 48 м2», «7200 рублей за 65 кв.м - вода и отопление», - подобных сообщений масса.

Перерасчет за коммуналку на содержание общего имущества тоже бьет по карману

Отдельная тема - перерасчет за содержание общедомового имущества по горячей воде. По этой строке у кого-то из волгоградцев в платежках прибавили несколько сотен, а у кого-то и больше тысячи рублей в зависимости от площади квартиры.

«Кому-нибудь приходил перерасчëт за содержание общедомового имущества по горячей воде за год? У нас в платежке +800 рублей из-за этого», «У нас тоже перерасчёт +700 рублей», - сообщают волгоградцы.

Об этом нововведении всем россиянам сообщали заранее, только вот таких огромных сумм никто в квитанциях увидеть не ожидал.

Официально: кому в январе сделают перерасчет платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды

С 1 сентября 2022 года правительство РФ утвердило новый порядок проведения перерасчета платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Делать его отныне будут ежегодно в первом квартале следующего календарного года.

- Для жителей многоквартирных домов, где плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по решению общего собрания в 2022 году начислялась, исходя из показаний общедомового прибора учета, ничего не меняется, - прокомментировали в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области. - Плата по-прежнему начисляется по показаниям приборов учета, перерасчета платы не будет.

Совсем другая ситуация в тех домах, где плату за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества начисляли по среднемесячным показаниям за прошлый год.

- В этих многоквартирных домах будет произведен перерасчет платы, исходя из показаний прибора учета за 2022 год, - поясняют в ведомстве.

И, наконец, во многих домах Волгограда плату за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества начисляют по утвержденному нормативу.

- Им будет произведен перерасчет платы, исходя из показаний прибора учета за 2022 год. При этом из потребленного объема коммунального ресурса будет вычтен нормативный объем, уже оплаченный потребителями, - рассказали в ГЖИ.

Сюрпризы будут не только в платежках от «Концессий». Согласно законодательству, перерасчет за ОДН предусмотрен при начислении платы по холодной и горячей воде, электроэнергии и водоотведению. Так что ждем счета.