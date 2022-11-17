Волгоградские эксперты высказались о назначении Владимира Попкова руководителем споркомитета

Владимир Попков курировал подготовку Волгограда к ЧМ-2018 года Фото: Екатерина СИМОХИНА

17 ноября на должность председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области был назначен Владимир Попков. У чиновника есть приставка и.о., от которой в ближайшее время он избавится. Кандидатуру Владимира Попкова должны утвердить депутаты. Так что именно ему придется возвращать волгоградский спорт на прежние высокие места. Свои ожидания после назначения нового руководителя спорткомитета высказали волгоградские эксперты.

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Петров отметил, что долгое время не знал, кто будет новым руководителем комитета. После увольнения Александра Глинянова прошло более трех недель. Триумфатор Игр в Атланте надеется, что новый председатель будет прислушиваться к мнению волгоградских олимпийцев.

- Мы долгое время были в неведении, кого же назначат председателем. Сейчас реализуется много национальных проектов, так что должность очень сложная и тяжелая. Хочу сказать, что назначение отличное. Владимир Попков курировал спорт в качестве замгубернатора. Встречался с нами – олимпийскими чемпионами. Человек – адекватный, понимающий, слушающий. Надеюсь, что прислушается к нашим предложениям, и волгоградский спорт в дальнейшем будет развиваться. Ранее за ним каких-то отрицательных решений мы не видели, - отметил Алексей Петров.

Спортивный журналист Сергей Хохлов также считает, что работы у нового руководителя областного спорта очень много. По его мнению, нужно доверять профессионалам и наладить контакт с ведущими спортивными функционерами региона.

- Главные ожидания совпадают с надеждами, что в спорте все будет возвращено с головы на ноги. И детище Владимира Попкова в лице спорткомитета на этих ногах пойдет, а в последствии побежит вперед. Понятное дело, что работы – выше крыше, будет нелегко. Чтобы себе облегчить работу, нужно освободиться от балласта, который, наверное, есть в спорткомитете, и обзавестись компонентными людьми, которые знают все проблемы изнутри и помогут в решении глобальных задач. Придется очень многое буквально поднимать с колен. Конечно, ему надо наладить отношения с авторитетными личностями в волгоградском спорте, такими как Виктор Авдиенко в плавании, Стелла Вартанян и Дмитрий Бочарников в гандболе, Владимир Типаев в легкой атлетике и так далее, - рассказал Сергей Хохлов.

Напомним, 27 октября с поста председателя спорткомитета был уволен Александр Глинянов, который возглавлял ведомство с 2015 года. При нем региональный спорт сдал позиции, при этом ежегодно у чиновника были самые большие доходы в областной администрации. 17 ноября и.о. председателем комитета физической культуры и спорта был назначен Владимир Попков, который ранее возглавлял различные комитеты региональной администрации и был заместителем губернатора. В частности, он курировал развитие спорта и подготовку Волгограда к чемпионату мира по футболу. До перехода в спорткомитет Владимир Попков возглавлял комитет по развитию туризма области.