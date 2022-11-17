Бывшего замгубернатора Волгоградской области Попкова отправили в спорткомитет

Попков уже несколько лет меняет кабинеты и должности в администрации региона. Фото: администрация Волгоградской области.

В администрации Волгоградской области новое кадровое назначение. Волгоградцы долго гадали, кто займет место уволенного с поста председателя облспорткомитета Александра Глинянова. 17 ноября бывшего замгубернатора Владимира Попкова представили как и.о. руководителя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.

Ожидается, что он очень скоро избавится от этой приставки – его кандидатуру должны согласовать депутаты. Обычно у них нет возражений против тех кандидатов, которых предлагает глава региона Андрей Бочаров и процедура занимает день-два.

Как объяснил "КП" источник в администрации региона, губернатор считает Попкова опытным и грамотным управленцем и очень ему доверяет. Чиновник уже давно переходит из комитета в комитет, из кабинета в кабинет. До декабря 2016 года Владимир Попков занимал должность начальника управления по вопросам государственной службы и кадров аппарата губернатора. После чего стал заместителем главы региона. Он долгое курировал развитие спорта, сферу культуры и вопросы охраны объектов культурного наследия, в том числе во время проведения в Волгограде ЧМ-2018. Помимо этого, он руководил комитетом культуры.

В 2020-м году Владимир Попков возглавил в аппарате губернатора Волгоградской области управление по борьбе с коррупцией. В январе 2022 года его перекинули в комитет по развитию туризма Волгоградской области. И вот теперь он будет отвечать за спорт.