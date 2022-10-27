Уволен председатель спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов

На своем посту чиновник продержался очень долго. Фото: администрация области.

Произошло то, чего так долго ждало спортивное сообщество Волгограда - с поста председателя облспорткомитета уволили казалось бы несменяемого руководителя - известного и богатейшего волгоградского чиновника Александра Глинянова. Уход с должности Глинянова в пресс-службе губернатора региона подтверждают, но причины не объясняют. Хотя всем они очевидны - волгоградский спорт в последние годы просто развалили. И отставка руководителя произошла на следующий день после крупного скандала в футбольном клубе "Ротор".

Напомним, вчера из клуба громко хлопнув дверью ушел спортивный директор Федор Щербаченко, после чего в медиа просочилась масса неприятных слухов и взаимных обвинений. Сам клуб за два года скатился из Премьер-лиги во Вторую, где тоже играет неуверенно. Бесконечная смена тренеров, спортивных функционеров, и даже генерального директора не помогла. Болельщики требовали отставки главного чиновника, курирующего спорт в регионе.

Футбол - не единственное разочарование переживающих за спорт волгоградцев. Из Волгограда уехали многие талантливые спортсмены, а победы на чемпионатах мира и Олимпиадах остались в прошлом. В детском спорте тоже все грустно: родителям приходится тянуть все за свой счет, включая поездки на соревнования.

В командных видах спорта, где волгоградцы долгие годы были не ведущих ролях, также сейчас смутное время. "Каустик" вылетел из гандбольной Суперлиги, гандболистки "Динамо" менее десяти лет назад доходили до финала четырех Лиги чемпионов, теперь же они даже на отечественной арене - середняки. При Александре Глинянове перестал быть гегемоном в российском водном поло - в родном виде спорта для чиновника - "Спартак-Волгоград", который уже несколько лет остается без чемпионства. Спортсмены из Волгоградской области были постоянными участниками летних Олимпийских игр. Но в 2021 году на Олимпиаде в Токио не было ни одного представителя Волгограда. Спортсмены из индивидуальных видов предпочитают покидать Волгоградскую область и выступают на стартах, представляя другие регионы.

Зато на фоне всего этого рекорды ставил сам Александр Глинянов. Правда, не спортивные, а по зарплате. Он стабильно из года в год декларировал самые высокие доходы.К примеру, за 2021 год он умудрился заработать 36 миллионов 117 тысяч - никто из администрации региона даже близко не мечтал о таком заработке. Также Глинянов регулярно декларирует свою заграничную недвижимость - виллу в Испании площадью 473 квадратных метра с огромнейшим земельным участком. В России у него тоже много земли и недвижимости. А в гараже Land Rover Range Rover Evoque и Toyota Lexus LX. Не потерял он в связи с санкциями и свою яхту.

На пост председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александра Глинянова назначил губернатор Андрей Бочаров в августе 2015-го. До того, как стать чиновником, он работал директором ГАУ ВО «Спартак-Волгоград». Александр Глинянов – заслуженный тренер России по водному поло, с 1993 по 2005 год он тренировал команду «ЛУКОЙЛ-Спартак». При нем команда завоевывала медали чемпионата России, неоднократно выигрывала Кубок России, становилась финалистом европейских Кубков. Во времена его руководства клубом тренеры и игроки «ЛУКОЙЛ-Спартака» завоевали несколько медалей на Олимпийских играх.

За свои спортивные заслуги Александр Глинянов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. У экс-чиновника несколько детей, последнего сына ему родила его последняя супруга, Олимпийская чемпионка по плаванию Лариса Ильченко.