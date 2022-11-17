Волгоградская прокуратура возбудила уголовное дело после халтурного ремонта стадиона в Городище

В таком состоянии трибуны оказались вскоре после ремонта. Фото: прокуратура Волгоградской области.

Прокуратура Волгоградской области обратила внимание на ужасное состояние стадиона в Городище, который недавно открыли после капитального ремонта. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Спортивное сооружение невозможно использовать для тех целей, для которых оно предназначено. Юные спортсмены из ДЮСШ не могут пользоваться раздевалками в подтрибунных помещениях, и вынуждены тренироваться в другом месте. Почти 15 миллионов бюджетных денег потратили впустую.

Напомним, контракт на капитальный ремонт стадиона «Урожай» в Городище заключили в 2019 году. Закупку объявляло подведомственное местной администрации бюджетное учреждение «Патриотцентр». С коммерческой фирмой заключили контракт почти на 15 миллионов. За эти деньги подрядчик должен был до конца 2020 года привести в порядок трибуны и подтрибунные помещения на стадионе. Здесь занимались футболом дети из местной ДЮСШ. Но тренироваться они могли только в теплое время года из-за отсутствия раздевалок. Тренерские, душевые и раздевалки и должны были по контракту оборудовать в подтрибунных помещениях.

До ремонта стадион выглядел примерно так же. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ход ремонта неоднократно инспектировали волгоградские чиновники, приезжал на стадион и губернатор Андрей Бочаров. При этом подрядчик затянул все сроки, наружную отделку проводил в мороз. А когда объект с горем пополам сдали, работы оплатили, свежая штукатурка и краска с трибун начала отваливаться большими кусками почти сразу же. Сейчас стадион выглядит так, как будто ремонта здесь отродясь не было. А раздевалки так и не открыли.

- В ходе прокурорской проверки установлено, что трибуны и подтрибунное пространство находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем не могут быть в полной мере использованы по целевому назначению. До настоящего времени объект в эксплуатацию не введен, - завили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Стены вполне могут рухнуть на детей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Надзорную проверку проводили сотрудники СО МВД по Городищенскому району, после нее и возбудили уголовное дело.