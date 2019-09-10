Андрей Бочаров в Городище проверил мост, заглянул на стадион и забил два гола

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-10T11:05:40+03:00

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Городищенский район несколько лет назад все время упоминался в свете возбужденных уголовных дел: на взятке и злоупотреблениях ловили и градоначальников и чиновников поменьше. Это сильно сказывалось на развитии района и непосредственно на Городище. Но за пгт взялись серьезно. Медленно, но верно поселок стал меняться. Как он развивается? решил посмотреть Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области.

Первым делом он отправился на мост. Его открыли после серьезной капитальной реконструкции в прошлом году. Тогда не обошлось без казусов: на следующий день после торжественной сдачи с него поплыл асфальт. Пришлось в срочном порядке делать ямочный ремонт. Сейчас мост в отличном состоянии. И если бы не столбы посередине тротуара, объект можно было бы считать образцово показательный.

- Кто ж так строит? - изумился губернатор. - Почему сразу нельзя было предусмотреть в проекте перенос столбов? Здесь же с коляской никто не проедет.

Бочаров поручил местным чиновникам просчитать, во сколько выльется перенос опор, и привести мост в человеческое состояние. Только теперь придется и асфальт на тротуарах перекладывать.

Пройти по дорожке с коляской будет уже проблемно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году выделили немалые средства на благоустройство центра поселка. Центральная аллея уже давно нуждалась в ремонте. Ее вымостили плиткой, сделали полив, клумбы, закупили новые лавочки и фонари. Глава региона прогулялся по аллее и неожиданно стал объектом внимания местных бабушек. Они решили лично поздравить губернатора с победой в выборах.

Заехал Андрей Бочаров и на местный стадион. Его капитально ремонтируют. Сначала сделали футбольное поле. беговые дорожки и площадку для ГТО, теперь ремонтируют трибуны. Правда, должны были сдать еще в июле. Но работы идут до сих пор. Дело в том, что изначально не учли большой объем предстоящих задач. Трибуны оказались полностью разрушены, и это вылилось в огромный объем бетонных работ. После обсуждения высокопоставленные гости решили перенести сроки сдачи объекта на 9 мая, но включить в реконструкцию и благоустройство территории вокруг. Денег на это уйдет больше, зато и жителям будет комфортнее.

Андрей Иванович забил два гола.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, Андрей Иванович лично опробовал поле. В этот время как раз проходила тренировка местной детской команды. Губернатор забил два мяча.

- В чем большая проблема Городище, которая до сих пор не решена. Значительная часть земель, которую можно было бы использовать для общественных пространств, для остановок общественного транспорта, парковых зон, к сожалению, отчуждена из муниципальной собственности, - говорит Бочаров. - И, по нашему мнению, незаконно. И сейчас идет большая претензионная работа со стороны городищенских властей к правообладателям земель. Куда не посмотришь в Городище, везде так. А это очень сложный район, десятилетия беззакония вывели из оборота много земель. Конечно людям нужна остановка, но она в свое время была продана в частную собственность, и строить там ничего не возможно. Надо менять федеральное законодательство, чтобы упростить процесс возврата. Это необходимо сделать, чтобы возводить социальные объекты, улучшать социальную инфраструктуру. После сегодняшней поездки будут даны дополнительные поручения правовому отделу. И мое обращение в прокуратуру области будет. Чтобы эти земли вернуть в муниципальную собственность.

Даже часть территории стадиона принадлежит частным лицам, хотя здесь вполне можно было сделать еще одну спортивную площадку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/731161" frameborder="0"></iframe> Андрей Бочаров про главную проблему Городище.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU