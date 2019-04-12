За 20 дней вместо 4 месяцев: в Городище хотят по-быстрому отремонтировать трибуны на стадионе

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-12T12:13:27+03:00

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В 2018 году в Городище после реконструкции открыли стадион «Урожай»: сделали новое футбольное поле с искусственным газоном, заменили покрытие на беговых дорожках, построили площадку с уличными тренажерами. Сейчас это, пожалуй, самое людное место в поселке. Но скоро его снова закроют на очередную реконструкцию. Теперь будут капитально ремонтировать трибуну, которая рассыпается на глазах. На объекте давно висит объявление – близко к сооружению не подходить, потому что кусок бетона может запросто прилететь на голову детям. Во время одного из визитов в Городище Андрей Бочаров и Александр Глинянов пообещали отремонтировать и трибуны, и подтрибунные помещения, чтобы довести весь стадион до ума. К тому же, на арене нередко проходят футбольные турниры и занимаются воспитанники ДЮСШ, и для футболистов, конечно, нужны раздевалки.

Тогда Бочаров назвал сроки – открыть полностью готовый стадион к 9 мая 2019. Городищенские чиновники заказали проект капитального ремонта. Правда, поиски подрядчика объявили только 11 апреля. В контракте сказано, что фирма, которая выиграет аукцион, должна будет приступить к работам сразу же после подписания контракта, и закончить работу в течение 20 дней. Хотя в пояснительной записке проектировщики написали, что эти работы реально сделать за 4 месяца.

В прошлом году на стадионе появилось новое поле, дорожки и уголок для ГТО.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Что хотят от строителей за эти 20 дней? На первом этапе они должны подготовить стройплощадку, поставить ограждение и провести демонтажные работы: разобрать старые элементы трибуны, кирпичную кладку, трубы коммуникаций. На втором – усилить конструкции подтрибунного помещения, укрепить стены и парапеты, сделать наружную отделку, входы, отмостку. То есть предстоит немало бетонных и отделочных работ. Но объект для занятий спортом, в первую очередь детей, хотят сделать по-быстрому.

Из требований к строителям – участник аукциона должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, но должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Принимать заявки будут до 30 апреля, а сам аукцион назначили на 6 мая. Заказчик работ - МБУ «Центр по патриотической работе, спорту и молодежной политике Городищенского муниципального района». Начальная цена контракта - 14 миллионов 840 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU