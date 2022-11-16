В Волгограде на замену лавочек, плитки и фонарей на Аллее Героев потратят 300 млн рублей

Работы на Аллее Героев идут уже неделю. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде неожиданное благоустройство Аллеи Героев от улицы Чуйкова до проспекта Ленина обойдется почти в 300 миллионов рублей. Еще приличную плитку здесь содрали 9 ноября. После опубликования контракта с единственным подрядчиком стало известно, во сколько обойдется косметический ремонт аллеи, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Заказчик работ – МБУ «Волгоградзеленхоз». Цена контракта с МБУ «Северное», которое имеет право работать с объектами культурного наследия, – 297,6 миллиона рублей. Аванс составит 30% или 89,3 миллиона.

Завершить работы на главной пешеходной улице города должны к Новому году. До 31 декабря 2022-го тротуары на аллее замостят гранитной и бетонной плиткой белого, серого и темно-серого цвета. Общая площадь работ – около 13 тысяч квадратных метров. Вдоль дорожек поставят новые чугунные фонари высотой 4 и 9 метров. Высокие будут с двумя рожками и со звездой наверху, низкие - с одним светильником. Лавочки и урны здесь тоже будут чугунные. В зеленой зоне проложат поливочный водопровод. Также в перечне работ установка видеокамер и озеленение - замена газона.

Газон на аллее заменят, как и плитку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

При этом внешне на Аллее Героев все останется на своих местах. Концепцию исторического места менять не будут. Согласно документации, главная цель этого благоустройства – обеспечить комфорт гостей на аллее, скорректировать транзитные и прогулочные маршруты, а также обновить систему освещения.

Кстати, еще приличную старую плитку с аллеи обещали отдать в районы Волгограда, чтобы вновь использовать ее для благоустройства. Поначалу ее аккуратно собирали в паллеты, теперь же вывозят на "Камазах" вперемешку с мусором, песком и землей.