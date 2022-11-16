Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2022 11:01

В Волгограде на замену лавочек, плитки и фонарей на Аллее Героев потратят 300 млн рублей

МБУ «Северное» должно завершить работы до 31 декабря 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Работы на Аллее Героев идут уже неделю.

Работы на Аллее Героев идут уже неделю.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде неожиданное благоустройство Аллеи Героев от улицы Чуйкова до проспекта Ленина обойдется почти в 300 миллионов рублей. Еще приличную плитку здесь содрали 9 ноября. После опубликования контракта с единственным подрядчиком стало известно, во сколько обойдется косметический ремонт аллеи, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Заказчик работ – МБУ «Волгоградзеленхоз». Цена контракта с МБУ «Северное», которое имеет право работать с объектами культурного наследия, – 297,6 миллиона рублей. Аванс составит 30% или 89,3 миллиона.

Завершить работы на главной пешеходной улице города должны к Новому году. До 31 декабря 2022-го тротуары на аллее замостят гранитной и бетонной плиткой белого, серого и темно-серого цвета. Общая площадь работ – около 13 тысяч квадратных метров. Вдоль дорожек поставят новые чугунные фонари высотой 4 и 9 метров. Высокие будут с двумя рожками и со звездой наверху, низкие - с одним светильником. Лавочки и урны здесь тоже будут чугунные. В зеленой зоне проложат поливочный водопровод. Также в перечне работ установка видеокамер и озеленение - замена газона.

Газон на аллее заменят, как и плитку.

Газон на аллее заменят, как и плитку.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

При этом внешне на Аллее Героев все останется на своих местах. Концепцию исторического места менять не будут. Согласно документации, главная цель этого благоустройства – обеспечить комфорт гостей на аллее, скорректировать транзитные и прогулочные маршруты, а также обновить систему освещения.

Кстати, еще приличную старую плитку с аллеи обещали отдать в районы Волгограда, чтобы вновь использовать ее для благоустройства. Поначалу ее аккуратно собирали в паллеты, теперь же вывозят на "Камазах" вперемешку с мусором, песком и землей.

КАРТИНА ДНЯ