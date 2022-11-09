В Волгограде разбирают пешеходную зону на Аллее Героев

Рабочие уже выдирают плитку вдоль дома №3 на Аллее Героев. Фото: мэрия.

Масштабные работы начались на главной пешеходной зоне в центре Волгограда – Аллее Героев. Ранее здесь уже закрыли для прохода территорию возле памятников, сейчас проход перекрыли вдоль домов №1, 3, 5, 4 на Аллее Героев. Здесь снимают старую тротуарную плитку, которая уже выглядит, по словам чиновников, непрезентабельно для одной из самых проходимых туристических улиц. В мэрии сказали, что из-за интенсивного пешеходного потока на тротуарах появились волны и выбоины. После этого сотрудники МБУ «Северное» приступят к укладке новой плитки.

Сняли асфальт и по четной, и по нечетной стороне улицы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Работы выполняют с участием спецтехники, поэтому горожан пока просят пользоваться другой частью пешеходной зоны. Вообще же в этом году обновят участок от проспекта Ленина до улицы Чуйкова. Старую плитку заменят на площади 13 тысяч квадратных метров. Плюс к этому новая парковая мебель, система автополива, озеленение – здесь уложат новый рулонный газон. Аукцион на эти работы не проводился, городские власти заключили прямой договор с МБУ «Северное». Во сколько городу обойдется обновление пешеходной аллеи, городские власти обещают рассказать позже. Реконструкцию делают за счет бюджета.

Проход к ресторанам и магазинам затруднен из-за работы спецтехники. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чиновники обещают, что рабочие муниципального предприятия будут максимально бережно обращаться с объектом культурного наследия. И МБУ «Северное» имеет лицензию и все разрешения на то, чтобы выполнять подобные восстановительные работы. Во время реконструкции не будут нарушать замысел советских архитекторов, а лишь обновят то, что устарело.

- Проектно-сметная документация по реконструкции пешеходной зоны была разработана весной текущего года муниципальным учреждением. Так как Аллея Героев является объектом культурного наследия регионального значения, к разработке проекта могли быть допущены организации с наличием соответствующей лицензии, а МБУ «Северное» имеет все необходимые разрешения на выполнение данных мероприятий. Готовый проект в соответствии с действующим законодательством прошел историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение, - прокомментировали "КП" в городской администрации.

За один день рабочие перепахали почти всю аллеею. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, эту тему совсем недавно обсуждали Андрей Бочаров и Владимир Марченко, когда инспектировали ход реконструкции мемориальной зоны на Аллее Героев. Было принято решение обновить и пешеходную зону, но волгоградцы не ожидали, что это начнется так скоро.

Кстати, старую плитку, которая хорошо сохранилась, городские власти планируют использовать еще раз – передадут в районы города, где местные администрации смогут ее использовать ее для мощения тротуаров повторно.