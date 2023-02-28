На пересмотр нормативов на коммунальные услуги в Волгоградской области уйдет минимум год

На ближайший год тарифы и нормативы останутся неизменными. Фото: Антон ФОКИН

Жителей Волгоградской области напугали тем, что плата за ЖКХ вырастет из-за введения новых правил определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов на содержание общего имущества с 1 марта 2023 года. Но это не так. На пересмотр нормативов в регионе уйдет минимум год, заявила председатель областного комитета тарифного регулирования Наталия Ляшенко на «круглом столе» в облдуме, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте.

- С 1 марта 2023 года тарифы и нормативы для потребителей в регионе не изменятся, - отмечают в комитете.

Как подчеркнула Наталия Ляшенко, с 1 марта 2023 года новый порядок расчета нормативов только вступит в силу. С этого момента комитет тарифного регулирования лишь начнет пересматривать действующие в регионе нормативы по новым методикам. Процедура это довольно сложная и длительная, уйдет на эту работу у чиновников не меньше года. До 1 июля 2024 года не будут менять в Волгоградской области и тарифы на коммунальные услуги, которые установили в декабре 2022 года. Напомним, газ, вода, тепло, электроэнергия подорожали на 9%.