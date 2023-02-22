Масленица 2023 в Волжском: программа праздничных мероприятий, где пройдут народные гулянья и сожгут чучело

Волжане смогут попробовать силы на ледяном столбе.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В 2023 году в Волжском народные гулянья на Масленицу пройдут 25 и 26 февраля в городских парках. В программе праздничных мероприятий 25 и 26 февраля 2023 в Волжском – забавы, игры, конкурсы, угощение блинами и сожжение чучела в парках Гидростроитель, Волжский, Новый город и Семейный. Гулянья всюду начнутся в 12.00. Куда сходить на Масленицу 2023 в Волжском, подскажет путеводитель сайта volgograd.kp.ru.
Гулянья на Масленицу в парке Новый город в Волжском пройдут с 12.00 до 15.00. В программе праздника проводов зимы - концерт и показательные выступления, масленичные игры и забавы, мастер-классы и соревнования по забиванию гвоздей. Сжигать чучело в прощеное воскресенье здесь будут в 13.00.
26 февраля 2023 года в 12.00 начнутся гулянья на Широкую Масленицу и в парке Гидростроитель города Волжского. На всех аллеях и площадках развернутся ярмарка и аттракционы, будет концерт и хороводы, игры, конкурсы и богатырские состязания. В полдень начнется концерт на Зеленой эстраде, детская интерактивная программа у ротонды и спектакль театра кукол «Арлекин» в летнем кинотеатре. С 13.00 до 15.00 на главной сцене – большой праздничный концерт. В 14.00 на площади у главной сцены волжане смогут попробовать свои силы на ледяном столбе. Также волжан ждут блины и горячие самовары, караоке и фотозоны, и, конечно, сжигание чучела – в 14.50 у ротонды.
В парке Волжский на Масленицу 26 февраля 2023 года с 12.00 до 15.00 пройдкт фестиваль русских национальных забав и многонациональная ярмарка. Блюда национальной кухни представят различные диаспоры. Также в программе - костюмированный забег, перетягивание каната, бой подушками и прочие народные забавы. В парке устроят огромный хоровод, а в финале праздника проводят зиму и сожгут чучело Масленицы.
- Подъехать к парку «Волжский» можно будет со стороны улицы Сталинградской. Здесь же, напротив дома №7, можно будет оставить машину на парковке, - рассказали в администрации Волжского.
В прощеное воскресенье, 26 февраля 2023 года с 11 до 15 часов в Волжском перекроют второй съезд направо с проспекта Ленина от гостиницы «Ахтуба». С 10.00 до 15.00 закроют для автомобилей и улицу Зорге от улицы Комсомольской до площади Комсомольской.
ВАЖНО!
Во время праздника на Масленицу 26 февраля 2023 года в Волжском по периметру парков, где пройдут народные гулянья, будет запрещена розничная продажа алкоголя во всех магазинах. Исключением станут кафе и рестораны.
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