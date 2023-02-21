Масленица 2023 в Волгограде: программа праздничных мероприятий, где поесть блинов, сжечь чучело и повеселиться

Масленичные гулянья устроят в Волгограде 26 февраля 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В программе праздничных мероприятий на Масленицу 2023 в Волгограде десятки событий. Отмечать Масленицу и есть блины в 2023 году будут с 20 по 26 февраля. Народные гулянья с проводами зимы и сожжением чучела в Волгограде устроят в прощеное воскресенье 26 февраля 2023 года. Главной площадкой гуляний станет парк ЦПКиО, отметят праздник и во всех районах. Куда сходить на Масленицу и что будет интересного, подскажет путеводитель сайта volgograd.kp.ru.

Масленица 26 февраля 2023 в ЦПКиО Волгограда

Главной площадкой Волгограда, где отметят гуляньями широкую Масленицу в 2023 году, станет ЦПКиО. Там уже установили 8-метровое чучело, которое сожгут в финале. Праздник в центральном парке пройдет 26 февраля с 12.00 до 17.00. В программе мероприятий – концерт, народные забавы, игры и веселье, фотозоны и мастер-классы, конкурс масленичных кукол и конкурс «Царицынские блины». Будут и блины, и традиционные перетягивание каната, петушиные бои и прочие масленичные забавы.

Масленица в Волгограде 26 февраля 2023 в Комсомольском саду

Народные гулянья 26 февраля 2023 года на Масленицу в Комсомольском саду Волгограда устроят с 12.00 до 17.30. В программе мероприятий – концерты, хороводы, мастер-классы. Желающие помериться силушкой смогут залезть на 6-метровый столб за призами, поучаствовать в состязаниях «стенка на стенку», кулачных боях, перетягивании каната и гиревом чемпионате. В начале каждого часа - в 13.00, 14.00 и в 15.00 - волгоградцев бесплатно угостят блинами. В 16.15 начнется сказочное представление, после Масленичный поезд отправится к резиденции Деда Мороза, где кульминацией масленичных гуляний станет файер-шоу.

Масленица 2023 в Старой Сарепте

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на проводы зимы и встречу весны. 25 февраля 2023 в 14.00 здесь пройдет интерактивная программа для всей семьи «Раздолье широкое - Масленица». 25 февраля 2023 в 16.00 в кирхе - концерт «Масленичные гулянья», в котором прозвучат русские народные мелодии в современной обработке в исполнении органа, рояля и балалайки (билеты 500/250 руб. 6+). Предварительная запись по т.: 8(8442)67-33-02, +7-927-511-67-49.

Масленица 2023 в музее Машкова

25 февраля 2023 года в 12.00 выставочный зал музея Машкова на Чуйкова, 37 приглашает волгоградцев на праздник проводов зимы и встречи весны. В программе - рассказ о традициях, игры и мастер-класс по созданию народной куклы. Предварительная запись – т. 8(8442)24-16-79.

Масленица 2023 в краеведческом музее Волгограда

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает детей и их родителей на Масленицу 22, 24 и 26 февраля 2023 в 12.00, и 25 февраля в 12.00 и 16.00. Запись по телефону 8(8442)38-84-39.

Масленица 2023 в торговых центрах Волгограда

Широкую масленицу отметят в ТРЦ «Акварель». 23 и 24 февраля 2023 с 15 до 17 часов веселить и угощать леденцами волгоградцев будут скоморохи-ходулисты. 25 февраля с 13.00 до 15.00 блинами под баян угостят в «Ашане». И 26 февраля 2023 с 15.00 до 17.00 здесь будут провожать зиму под песни с ансамблем «Рада» и скоморохами.

26 февраля 2023 в 14.00 Масленицу отметят в ТРК «Мармелад». В программе – концерт шоу-группы «Малина», раздача сладостей, фотозона и аниматоры, дегустация блинов.

В Комсомольском саду бесплатно угостят блинами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Где и когда пройдут народные гулянья на Масленицу 2023 в районах Волгограда 24, 25 и 26 февраля 2023 года, куда сходить

Тракторозаводский район

25 февраля 2023 с 11.00 до 13.30 – Масленица на ул. Дзержинского, 28

25 февраля 2023 с 11.00 до 13.00 – масленичные гулянья в парке Аттракционов на Спартановке

26 февраля 2023 в 11.00 – Масленица в ДК поселка Водстрой

Краснооктябрьский район

26 февраля 2023 с 11.00 до 13.30 – Масленица в парке Гагарина

Центральный район

22 февраля 2023 с 16.00 до 18.00 - конкурс комических прыжков «Прыжок блином», бассейн ВГАФК

26 февраля 2023 с 12.00 до 17.00 – Масленица в ЦПКиО Волгограда

26 февраля 2023 с 12.00 до 17.30 – Масленица в Комсомольском саду

Дзержинский район

26 февраля 2023 с 12.00 до 14.30 – Масленица в парке Семейном

Ворошиловский район

25 февраля 2023 с 12.30 до 13.30 – Масленица в ТОС Дивногорский, в 13.30 – в ТОС Садовая, в 14.30 – в сквере на Радомской

26 февраля 2023 с 12.00 до 14.00 – Масленица возле ТЦ Ворошиловский

Отметят Масленицу гуляньями во всех районах Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Советский район

25 февраля 2023 с 11.00 до 13.00 – Масленица в поселке Водный

25 февраля 2023 с 13.00 до 16.00 – гулянья на площади возле ДК района, ул. Даугавская, 1 и ул. Волгоградская, 168 (пос. Горьковский)

Кировский район

24 февраля 2023 с 12.00 до 15.00 – Масленица в парке 50 лет Октября

26 февраля 2023 с 12.00 до 13.00 – гулянья в ЖК Санаторный

Красноармейский район

24 февраля 2023 в 12.00 – танцевальная Масленица в ДК «Судоверфь»

25 февраля 2023 с 13.00 до 15.00 – Масленица на бульваре Энгельса

26 февраля 2023 с 10.00 до 12.00 – гулянья в рабочем поселке Южный

26 февраля 2023 с 11.00 до 13.00 – праздник в Центре народного творчества, б-р Энгельса, 1а

26 февраля 2023 с 14.00 до 16.00 – Масленица возле ТЦ «Юбилейный».