Куда сходить 23 февраля 2023 в Волгограде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Защитников Отечества будут поздравлять повсюду. Фото: Мария АНАНОВА

В Волгограде День защитника Отечества 23 февраля 2023 года отметят скромно, но с салютом. В программе праздничных мероприятий – выставки, экскурсии, концерты. Куда сходить 22, 23, 24 и 25 февраля 2023 в Волгограде, как провести время и что интересного посмотреть, подскажет путеводитель сайта volgograd.kp.ru.

Салют в Волгограде 23 февраля 2023 года: когда начнется, где смотреть

23 февраля 2023 на Центральной набережной Волгограда прогремит артиллерийский салют. В часть Дня защитника Отечества военные дадут 30 залпов. Начнется салют в 21.00 на нижней террасе в районе центральной лестницы. Посмотреть салют можно будет с любой точки набережной и из-за Волги, видно его будет и с высотных зданий в центре города-героя.

Салют прогремит над набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Саксофон в Старой Сарепте

25 февраля 2023 в 18.00 в подземелье музея-заповедника «Старая Сарепта» пройдет концерт саксофониста Павла Новикова-Растопнина «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Программа объединит сразу два праздника - День защитника Отечества и Масленицу. Для волгоградцев прозвучат мелодии военной тематики из репертуара Шульженко, Бернеса, Кобзона, музыка из кинофильмов, а также детские и народные песни, посвященные проводам зимы. Запись по т.: 8(8442)67-33-02, +7-927-511-67-49. Билеты: 400/200 руб. 12+

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«О доблести, о славе и любви» в Царицынской опере

24 февраля 2023 в 17.00 Царицынская опера приглашает на концерт хоровой капеллы «О доблести, о славе и любви». В программе патриотические песни разных лет, «Катюша», «Темная ночь» и другие любимые песни. А 25 и 26 февраля в 17.00 – в театре покажут балет «Лебединое озеро». Билеты онлайн - tzaropera.ru. Билеты: от 100 руб. 6+

Музыка в музее Машкова

В День защитника Отечества 23 февраля 2023 в 18.00 выставочный зал музея Машкова приглашает волгоградцев на концерт саксофониста Павла Новикова-Растопнина «Расцветали яблони и груши...». В программе – музыка из любимых советских фильмов о войне. А 24 февраля 2023 в 17.30 в музее будет звучать джаз от группы «Терра». Музыканты представят авторскую программу «Отрываясь от земли». Запись по телефону: 8(8442)24-16-79. Билеты: 400/300 руб. 6+

Квесты и мастер-классы в краеведческом музее

23 февраля 2023 года краеведческий музей Волгограда приглашает на тематические экскурсии, мастер-классы и квесты, посвященные Дню защитников Отечества. В 11.00 пройдет мастер- класс «Боевая машина – танк» из картона (билеты: 300 руб. 6+). В 12.00 – командный исторический квест «Дорогами войны» (билеты: 300 руб. 12+). В 15.00 - пешеходная экскурсия по центру Волгограда «Шаги памяти» (билеты: 450 руб. 12+). В 16.00 - лекция «Летные книжки легендарного летчика», посвященная Герою России Александру Федотова (6+). Запись по телефону 8(8442)38-84-39.

Как отметят 23 февраля 2023 в торговых центрах Волгограда

23 февраля 2023 в ТРК «Мармелад» в 13.00 на День защитника Отечества в центральном атриуме будет зажигать кавер-группа «Мегаполис», устроят интерактивный танковый бой и покажут спектакль «Иван Теркин» от студенческого театра Горхоз.

Концерт «Служить Отчизне» в казачьем театре

22 февраля 2023 года в 18.00 в Волгоградском казачьем театре ко Дню защитников Отечества подготовили концерт «Служить Отчизне». В авторской программе Андрея Зуева удалые казачьи песни, лирические баллады о любви и о воинской дружбе. Все средства от продажи билетов пойдут в Фонд поддержки СВО. Билеты: 250-350 руб. 12+. Билеты онлайн - kazachiy-theatre.ru.

Премьера для взрослых в театре кукол

24 февраля 2023 года в 18.00 в Волгоградском областном театре кукол покажут премьеру спектакля «Сохрани мою речь навсегда…» или «33 тусовщика XX века». Постановка расскажет историю «Башни» - петербургской квартиры поэта Вячеслава Иванова, где встречались еще непризнанные гении прошлого столетия. Адресовали премьеру, прежде всего, старшеклассникам. Билеты: 250-350 руб. 14+. Билеты онлайн – puppetvlg.ru.

Как работают в февральские праздники 2023 музеи заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде

В длинные выходные февраля 2023 года в Волгограде музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память» и Мемориально-исторический музей 23, 24 и 26 февраля работают с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30). В субботу, 25 февраля 2023 музей-панорама «Сталинградская битва» будет открыта с 10.00 до 20.00, музей «Память» и Мемориально-исторический музей - с 10.00 до 18.00. При этом попасть на экскурсии по панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» с 23 по 25 февраля 2023 года можно будет в 12.00, 14.00 и в 15.30. Учтите, что полотно и диорамы на реставрации, поэтому может быть шумно.