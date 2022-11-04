Пойму Царицы в Волгограде разминируют перед строительством нового коллектора

В пойме пройдут работы по разминированию Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 4 ноября на заседании оперативного штаба было объявлено о строительстве нового коллектора в пойме реки Царица и санации старого канализационного коллектора. Для проведения этих работ были установлены определенные сроки, но они могут измениться. Перед строительством пойму нужно будет проверить на наличие бомб и мин, которые могли остаться в земле со времен Сталинградской битве. О проведении разминирования заявил губернатор Андрей Бочаров.

- Мы хотим провести разминирование участка, на котором строим. Без этого невозможно сделать. Нужно обеспечить безопасность работ. Это может потребовать определенных изменений в ходе организации работ, формирования проекта. Сегодня специалисты предлагают понятный для нас проект, мы его поддерживаем. Но в ходе дальнейшего обследования участка, возможно, придется менять решения, может быть, и не будет никаких изменений. Тем не менее, обеспечить безопасность мы должны, - отметил глава Волгоградской области.

На проверку территории, возможное разминирование и заключение специалистов может уйти дополнительное время.

- Мы понимаем, что могут быть сдвиги сроков. Но если мы не будем ставить задачи и сроки, то поверьте, уйдет много времени. Те, кто выполняет задачи в рамках контракта, должны понимать, к чему они должны стремиться, при этом не нарушать технологию производства работ. И главное в этом вопросе - обеспечить безопасность всех проводимых работ, - добавил губернатор.

Напомним, на оперативном совещании было решено до Нового года проложить методом прокола дополнительный канализационный коллектор в пойме Царицы. Его длина составит около 500 метров. Затем подрядчик к 1 мая 2023 года должен сделать санацию двух действующих веток старого коллектора. Для ускорения работ режим ЧС в Ворошиловском и Советском районах, который был введен после крупнейшего в истории города коммунального ЧП, сохранится.