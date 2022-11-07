В Волгограде на станции СТ ставят кровати на время учений

Станции метротрама готовят к учениям. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Одним из главных мест проведения учений по гражданской обороне 8 ноября 2022 года в Волгограде станет метротрам. На станции скоростного трамвая «Комсомольская» накануне уже устанавливают двухярусные кровати, делают деревянный настил. Во время комплексных учений на станцию подземки никого не пустят, здесь не будет случайных людей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Идет подготовка к запланированным на 8 ноября комплексным учениям. Доступ на подземную станцию скоростного трамвая на время учений закроют, - рассказали в администрации Волгограда.

Напомним, 8 ноября во время комплексных учений по гражданской обороне, власти, силовые и профильные ведомства будут на практике отрабатывать действия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С 10 до 11 утра будут звучать сирены. Большинства горожан учения не коснутся, так что пугаться и бежать куда-то не стоит.