Волгоградский губернатор поставил задачу до конца дня 31 октября подключить коллектор в пойме

Губернатор сегодня побывал на месте коммунальной аварии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

30 октября в Волгограде на месте коммунальной аварии проходит оперштаб с участием губернатора Андрея Бочарова. Обсуждают, как не просто отремонтировать коллектор, а сделать так, чтобы он дальше служил десятилетиями. Прошлый был построен с большими технологическими нарушениями, что и привело к самому масштабному за историю города коммунальному ЧП.

губернатор провел заседание оперштаба на месте ЧП. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Работы набрали нужную динамику. Сложность в том, что нет проектно-сметной документации и никаких документов на этот коллектор. И сама бетонная труба не должна была быть использована для канализационных стоков. Когда-то построили с нарушением, и она превратилась в труху, - прокомментировал Бочаров, осматривая вырытый на месте аварии огромный котлован.

Напомним, 27 октября из-за ветхости металлической трубы более 200 тысяч жильцов, а также соцучреждения Ворошиловского и Советского районов остались без воды. Уже выяснили, что авария произошла из-за нарушений строительства коллектора в 70-е годы. Тогда рабочие вместо бетонных конструкций использовали трубу, которая попросту сгнила и проломилась под весом грунта.

Рабочие трудятся круглосуточно, чтобы вернуть людям воду и тепло. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Проблема носит по-настоящему комплексный характер и затрагивает целый ряд сфер жизнеобеспечения города. Прежде всего, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. У нас создан оперштаб, в городе введен режим ЧС. Восстановительные работы продолжаются. В настоящее время рабочие бригады обеспечены всем необходимым, - сообщил Бочаров.

Губернатор поставил задачу до конца дня 31 октября подключить канализационный коллектор по временной схеме, чтобы решить вопрос с подачей воды. Воду жителям Советского и Ворошиловского районов дадут при сниженном давлении до полного устранения аварии и продолжат подвоз при необходимости. До конца следующих суток обещают подключить котельные и дать тепло.

До конца 31 октября обещают подключить коллектор. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Потом работы продолжатся. Специалисты планируют полностью заменить металлические нитки канализационного коллектора длиной более 150 метров.

Губернатор поставил задачу выяснить, сколько ещё в городе таких участков, полностью изучать канализационную систему в городе:

На месте работают аварийно-воасстановительные бригады. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- У меня нет уверенности, что такой участок у нас один, - подчеркнул глава региона.

К обследованию привлекут современную технику и роботов.