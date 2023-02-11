Свадебный бум, падение рождаемости и смертности: за год волгоградцев стало на 16,8 тысячи меньше

Рожать волгоградки стали меньше, выходить замуж - чаще. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По итогам 2022 года смертность в Волгоградской области почти в два раза превысила рождаемость - на 195,4%. По сравнению с 2021-м рождаемость упала на 9,9%. Снизилась на 26,1% и смертность. Естественная убыль населения в регионе составила 16 815 человек, это не считая миграции. Такие данные движения населения за 2022 год без учета миграции приводит Росстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

С января по декабрь 2022 года в Волгограде и области появились на свет 17 622 малыша. Умерли в регионе за год 34 437 человек. Минус почти вдвое. Но в коронавирусном 2021-м похорон было гораздо больше, а смертность превышала рождаемость почти в 2,4 раза. Так что за последний год демографическая ситуация пусть и немного, но все же улучшилась. Хотя в целом население области сократилось и за счет миграционных процессов. Те, у кого есть перспективы, продолжают покидать регион в поисках лучшей жизни.

Если взять статистику за последний месяц 2022 года, то она весьма показательна. В декабре в волгоградских семьях родились 1457 малышей. Умерли 3142 человека, в том числе 7 младенцев до года. Естественная убыль населения составила 1685 человек. При этом число браков выросло в 1,5 раза к декабрю 2021-го. Создали волгоградцы 1249 семей, распалась за это время 851 ячейка общества. Молодоженов почти в полтора раза больше чем тех, кто разочаровался в браке.

Свадебный бум в Волгоградской области в прошлом году многие связывали с началом частичной мобилизации. В целом число новых семей в регионе за прошлый год выросло на 20%. Заключили официальный союз 15 490 пар. Разводов тоже стало больше, но всего лишь на 3,6%. Распались за год 10 884 семьи. Так что есть надежда.

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