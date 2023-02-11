За год из Волгоградской области уехало на 5 тысяч человек больше, чем прибыло

Регион продолжает терять жителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам 11 месяцев 2022 года из Волгоградской области уехало почти на 5 тысяч человек больше, чем прибыло. Регион теряет население и за счет миграции, и за счет падения рождаемости и высокой смертности. При этом область стала лидером по оттоку жителей среди субъектов Южного федерального округа. Такие данные опубликовал Росстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, согласно докладу о социально-экономическом положении за 2022 год, в Волгоград и область приехали 50,8 тысячи человек. Уехали в поисках лучшей жизни почти 55,8 тысячи. Миграционная убыль населения за этот период составила 4956 человек. В 2021 году статистика была в пользу региона. За счет мигрантов волгоградцев стало на 1380 человек больше. Среди субъектов Южного федерального округа в 2022-м у нас самые худшие показатели. Плюс к этому за счет того, что смертность превысила рождаемость почти в два раза, Волгоградская область потеряла еще 16,8 тысячи жителей.

Так, в Севастополь переселилось на 12,2 тысячи человек больше, чем уехало. В Краснодарском крае +12,7 тысячи жителей, в Адыгее – плюс 1,1 тысячи. Вслед за Волгоградской областью идет Астраханская – минус 3490 человек за счет миграции. С небольшим минусом завершили год Крым, Калмыкия и Ростовская область.

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