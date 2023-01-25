Портрет типичного волгоградца: в браке, с детьми, живет в «двушке» на одну зарплату

Средний возраст волгоградца – 43 года. Большая часть населения – женщины. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Росстат опубликовал итоги переписи населения 2020–2021 годов. Согласно этим данным, всего в Волгоградской области живет 2,5 миллиона человек, в Волгограде – чуть более 1 миллиона 28 тысяч, причем 54% или 554 тысячи из них - женщины. Согласно десяткам таблиц, как выяснил сайт volgograd.kp.ru, среднестатистический волгоградец – это женщина в возрасте 35 – 44 лет, состоит в браке, живет на одну зарплату в двухкомнатной «брежневке», воспитывает ребенка и имеет среднее профессиональное образование.

Население

В основном население Волгоградской проживает в городах – 1,93 из 2,5 миллиона человек, в селах - всего 565 тысяч. В миллионном Волгограде самый густонаселенный район Дзержинский с почти 189 тысячами жителей. Меньше всего людей в Ворошиловском – 79,6 тысячи человек. Есть в регионе и 66 населенных пунктов, где жителей вовсе нет.

Большая часть населения – это женщины. В области на мужчин приходится 46,8%, в Волгограде – 46%. В среднем на тысячу мужчин приходится 1137 женщин, хотя рождается в регионе больше мальчиков. Среди малышей до четырех лет на тысячу мальчиков – 983 девочки. Соотношение 1:1 уже к 25 годам. После 60 лет на 1000 мужчин уже 1255 женщин, а после 85 лет – 2994.

Возраст

Средний возраст волгоградца – 43 года. Больше всего жителей региона в возрасте от 35 до 39 лет – почти 222 тысячи человек, от 40 до 44 лет чуть меньше – 207,7 тысяч. Перешагнули планку в 85 лет 38,9 тысячи волгоградцев. При этом в трудоспособном возрасте находятся более 1,5 миллиона человек, из них около 1,19 миллиона – горожане. Пенсионеров в Волгоградской области почти 657 тысяч или 26,3% населения.

В городах на 1000 жителей трудоспособного возраста приходится 628 иждивенцев, из них детей и подростков до 15 лет - 206, пенсионеров – 422. В селах демографическая нагрузка больше – 753, в среднем по области 654.

Семья и дети

Типичный волгоградец состоит в браке. Официально заключили союз более миллиона человек, еще 93 тысячи просто живут вместе. Среди 192 тысяч мужчин от 16 до 30 лет женаты всего 35,3 тысяч. В целом в трудоспособном возрасте из 787 мужчин в браке почти половина – 49,4% или 389 тысяч, среди женщин из 724 тысяч замужем 49%.

В средней волгоградской семье 2,6 человека. Детей растят более 220 тысяч волгоградских семей, при этом 136,5 из них с одним ребенком, у более 68 тысяч – двое детей. Многодетных семей свыше 16 тысяч. Более, чем в 40 тысячах семей детей до 18 лет воспитывает одна мать. Немало и отцов-одиночек – 7639 человек, а 388 из них воспитывают трех и более несовершеннолетних детей.

Также в регионе более 212 тысяч супружеских пар без детей, из них моложе 35 лет почти 19,5 тысяч пар. Всего семей насчитали 605,5 тысячи.

В среднем на тысячу волгоградских женщин приходится 1491 ребенок, в городах эта цифра ниже - 1369. При этом у женщин с высшим образованием количество детей не сильно отличается в меньшую сторону – 1307 на тысячу мам.

Указали себя как одиноких и живущих отдельно 487,3 тысячи волгоградцев, при этом из них более 134 тысяч пенсионеров, а 9,5 тысячи человек отметили, что они находятся на чьем-то иждивении. Судя по всему, среди них 2873 студента. Три и более источника дохода имеют 1326 человека из этой категории.

Образование

Среди 2.4 миллиона волгоградцев старше 6 лет уровень образования во время переписи указали почти 1,79 миллиона человек. Из них высшее образование есть почти у каждого пятого - 356,2 тысячи человек, еще 36 тысяч еще учатся. В городах высшее образование есть у более 308 тысяч жителей, из них только 126 тысяч – мужчины.

Больше всего волгоградцев со средним профессиональным образованием – свыше 696 тысяч, из них 441 тысяча специалистов среднего звена и более 254 тысяч рабочих и служащих.

Специалистов высшей квалификации в Волгоградской области всего 16 110 человек, причем почти треть из них - 5263 человека - уже пенсионного возраста, более 13 тысяч проживают в городах. А вот неграмотными себя объявили 954 волгоградца.

В регионе 3576 кандидатов наук, из них 3417 человек живут в городах. Среди имеющих эту научную степень больше женщин – 52,8%. А вот среди 656 волгоградских докторов наук 53,5% мужчин и лишь 25 человек живут в сельских районах.

Более 319 тысяч волгоградцев сейчас учатся. 36,5 тысячи занимаются в садиках, 175,6 тысяч – в школах. Грызут гранит науки в вузах и ссузах 80,5 тысячи жителей региона, из них 61,7 тысячи - горожане.

Гражданство

Более 1 миллиона 369 тысяч волгоградцев, то есть больше половины, живут в регионе с рождения. Большинство населения – граждане России. Два гражданства имеют 1101 человек, также в регионе проживают 2428 иностранцев, большинство из стран СНГ. Из дальнего зарубежья чаще всего в Волгоградской области оседают граждане Египта – 64 человека, и Индии – 78. Не указали гражданство 258 тысяч участников переписи.

Источник дохода

Указали источник дохода 2 миллиона 29 тысяч волгоградцев. Живут на зарплату из них 947,6 тысячи человек. При этом 41,3 тысячи – предприниматели или самозанятые, мужчин среди них гораздо больше. Свыше 620 тысяч жителей региона получают пенсии и пособия, 25,8 тысячи – стипендии.

Сбережения, дивиденды, проценты, ссуды, реализация капитала приносят доход 5734 жителям Волгоградской области. В том, что сдают в аренду квартиры и прочее имущество и на этом зарабатывают, признались менее 3 тысяч человек. А вот 442 волгоградцев получают доход от патентов и авторских прав. К иждивенцам себя причислили более 481 тысячи жителей региона.

Более 101 тысячи волгоградцев указали, что работают за пределами своего населенного пункта. Горожан среди них меньше трети. Ездят на работу в соседний город или село 61 тысяча человек, еще почти 37,5 тысячи трудятся за пределами региона, а 361 человек – в другой стране. При этом более 2300 волгоградцев работают удаленно.

Жилье

Почти 973 тысячи или 38,9% волгоградцев живут в частных домах, из них в городах – более 482 тысяч. В квартирах обустроились свыше 1,4 миллиона человек из более 690 тысяч семей – это 57% населения области и более 70% жителей городов.

Почти 16,5 тысячи живут в коммуналках и около 60 тысяч – в общежитиях, в основном в городах. Чаще всего на семью приходится две комнаты в «хрущевке» или «брежневке». На одного человека в среднем выходит 17 квадратных метров. У тех, кто живет в частных домах площадь побольше – 24 «квадрата» на человека, в квартирах – в среднем 13.