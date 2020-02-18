2020-02-18T10:59:29+03:00
Общество

Ильченко и Глинянов показали сына

Олимпийская чемпионка из Волгограда второй раз стала мамой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Лариса Ильченко с дочкой.Лариса Ильченко с дочкой.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко и председатель облспорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов поделились счастливым событием в своей семье. Месяц назад, 18 января 2020 года, у них родился сын. Мальчика назвали Иваном. Счастливая мама поделилась своей радостью.

- Ровно 1 месяц назад мы стали ещё счастливее. 18.01.2020. Иван Александрович, любим тебя to the moon and back! – написала Лариса Ильченко в своем инстаграме.

Несмотря на приличный достаток в семье (Глинянов – один из самых богатых чиновников региона) и наличие заграничной виллы, рожала спортсменка в родном Волгограде. Малыш появился на свет в 7-м роддоме.

Лариса Ильченко - восьмикратная чемпионка мира, лучшая спортсменка первого десятилетия XXI века на открытой воде - стала мамой второй раз. Ее дочери Марии от первого брака с Сергеем Перуниным осенью исполнилось шесть лет. Малышка тоже занимается плаванием и уже завоевывает свои первые медали. Так что теперь у Ларисы есть Иван да Марья, которые в будущем тоже вполне могут стать чемпионами. К тому же осенью 2019 года у Ларисы появился еще один первенец - своя школа плавания.

- Только 2 вопроса меня сильно волнуют на данный момент: 1. Почему до сих пор не придуман телепорт? 2. Почему толстеют от еды, а не от фитнеса, - поделилась Ильченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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