«Она испытывает боль и обиду»: волгоградка требует ужесточить статью напавшему на нее из-за безответной любви дознавателю МЧС

Мужчине грозит срок за нападение на коллегу. Фото предоставлено героями публикации.

Волгоградский следком завершил расследование громкого уголовного дела в отношении 25-летнего дознавателя МЧС Вячеслава Янина, которого подозревают в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью его 28-летней возлюбленной Татьяне Смирновой. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru адвокат потерпевшей Ольга Завгороднева, мужчине предъявили обвинение. Сразу после этого обе стороны ознакомились с материалами уголовного дела.

- Нас уведомили об окончании следствия. Мы ознакомились с материалами и подали ходатайство о том, что не согласны с квалификацией преступления, - рассказала адвокат. – Наша позиция не меняется. Мы настаиваем на квалификации по статье 105 УК РФ «Убийство» через статью 30 УК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Напомним, 30 октября Татьяна Смирнова заявила в полицию о нападении. По словам Татьяны, ее коллега, которому она безумно нравилась, увез ее в гаражи в Красноармейском районе, приставил нож к горлу и угрожал убить. Волгоградке чудом удалось вырваться.

Впоследствии сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статьям 115 и 119 УК РФ. Затем материалы передали в следственный комитет региона. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад.

- В настоящий момент мы реализуем свои законные права и добиваемся справедливого наказания для фигуранта уголовного дела. Наша позиция касательно примирения была озвучена сразу. Моя подзащитная категорически против любых контактов. Она не намерена прощать, не примет ни извинений, ни денег. Мы считаем, что подозреваемый должен понесли заслуженное наказание. Одно дело, что он хотел распорядиться своей судьбой, другое дело – причинение вреда другому человеку, - прокомментировала Ольга Завгороднева.

После случившегося Татьяна вышла на работу, но с обидчиком они ни разу не пересекались. Позже Янин уволился с работы и больше не пытался с ней связаться.

- Моя подзащитная находится в стабильном состоянии и может работать, однако боль, обида, переживания никуда не делись и не денутся, пока не прозвучит вердикт суда, - уточнила адвокат.

Добавим, что через несколько дней материалы уголовного дела направят в прокуратуру, где потерпевшая сторона тоже будет ходатайствовать о переквалификации статей.

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