«Будем обжаловать»: на воткнувшего в коллегу нож дознавателя МЧС возбудили уголовное дело, но потерпевшая не согласна

Адвокат потерпевшей намерен оспорить постановление. Фото: предоставлено Ольгой Завгородневой.

22 ноября на 25-летнего Вячеслава из Волгограда возбудили уголовное дело по двум статьям – «угроза убийством» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Жизнь дознавателя из МЧС изменилась после того, как он пытался убить коллегу-инспектора – 28-летнюю Татьяну Смирнову, к которой питал безответные чувства любви.

«МЫ БУДЕМ ОБЖАЛОВАТЬ»

В отделе полиции Красноармейского района в обстоятельствах конфликта между Славой и Таней разбирались три недели. 30 октября девушка заявила стражам порядка, что молодой поклонник завез ее в гаражи, приставил нож к горлу и со словами, что не может жить без нее, угрожал убить обоих.

Фото: предоставлено Ольгой Завгородневой.

Татьяне чудом удалось отбиться и заболтать неадекватного ухажера. Она также включила диктофон, записав часть разговора, из которого очевидно, что Вячеслав вел себя странно. Он клялся в любви, просил не бояться его и уговаривал решить конфликт без привлечения посторонних. Однако волгоградка сбежала и сразу же пошла в полицию.

- Возбуждены уголовные дела в отношении волгоградца, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД региона. - Как следует из материалов уголовного дела, 30 октября 2022 года подозреваемый, в ходе возникшего конфликта со своей коллегой по работе, высказывал ей угрозы убийством и причинил телесные повреждения.

Татьяна вырывала нож, схватившись за лезвие. Раны еще не зажили. Фото предоставлено адвокатом Ольгой Завгородневой.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, травмы Татьяны квалифицируются как легкие. Однако адвокат потерпевшей Ольга Завгороднева возмущена.

- Мы ждем постановление о возбуждении уголовного дела. Как только нам его вручат, будем обжаловать. Мы не согласны с квалификацией действий подозреваемого. Как я и говорила ранее, будем настаивать на возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство» через статью 30 УК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Я считаю, что в действиях подозреваемого очевиден более тяжкий состав. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела названным статьям, - заявила юрист.