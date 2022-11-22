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Происшествия22 ноября 2022 11:46

«Будем обжаловать»: на воткнувшего в коллегу нож дознавателя МЧС возбудили уголовное дело, но потерпевшая не согласна

Полиция Волгограда расценила нападение с ножом из-за безответной любви как угрозу убийством, но жертва считает, что это было покушение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Адвокат потерпевшей намерен оспорить постановление. Фото: предоставлено Ольгой Завгородневой.

Адвокат потерпевшей намерен оспорить постановление. Фото: предоставлено Ольгой Завгородневой.

22 ноября на 25-летнего Вячеслава из Волгограда возбудили уголовное дело по двум статьям – «угроза убийством» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Жизнь дознавателя из МЧС изменилась после того, как он пытался убить коллегу-инспектора – 28-летнюю Татьяну Смирнову, к которой питал безответные чувства любви.

«МЫ БУДЕМ ОБЖАЛОВАТЬ»

В отделе полиции Красноармейского района в обстоятельствах конфликта между Славой и Таней разбирались три недели. 30 октября девушка заявила стражам порядка, что молодой поклонник завез ее в гаражи, приставил нож к горлу и со словами, что не может жить без нее, угрожал убить обоих.

Фото: предоставлено Ольгой Завгородневой.

Фото: предоставлено Ольгой Завгородневой.

Татьяне чудом удалось отбиться и заболтать неадекватного ухажера. Она также включила диктофон, записав часть разговора, из которого очевидно, что Вячеслав вел себя странно. Он клялся в любви, просил не бояться его и уговаривал решить конфликт без привлечения посторонних. Однако волгоградка сбежала и сразу же пошла в полицию.

- Возбуждены уголовные дела в отношении волгоградца, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД региона. - Как следует из материалов уголовного дела, 30 октября 2022 года подозреваемый, в ходе возникшего конфликта со своей коллегой по работе, высказывал ей угрозы убийством и причинил телесные повреждения.

Татьяна вырывала нож, схватившись за лезвие. Раны еще не зажили. Фото предоставлено адвокатом Ольгой Завгородневой.

Татьяна вырывала нож, схватившись за лезвие. Раны еще не зажили. Фото предоставлено адвокатом Ольгой Завгородневой.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, травмы Татьяны квалифицируются как легкие. Однако адвокат потерпевшей Ольга Завгороднева возмущена.

- Мы ждем постановление о возбуждении уголовного дела. Как только нам его вручат, будем обжаловать. Мы не согласны с квалификацией действий подозреваемого. Как я и говорила ранее, будем настаивать на возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство» через статью 30 УК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Я считаю, что в действиях подозреваемого очевиден более тяжкий состав. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела названным статьям, - заявила юрист.

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